Komünist başkandan ABD’li avcıya: Seni orada bekliyor olacağım

Amerikalı iş insanı Bradley Garrett Van Hoose için Tunceli'de yaban keçisi vurabilmesi adına geçici avcılık belgesi düzenlendi. Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, konuyla ilgili belgeyi sosyal medya hesabından paylaşarak, avcıya seslendi.

Hazırlanan bu belgeyi sosyal medya hesabından paylaşan Maçoğlu, şu ifadeleri kullandı:

* Bizim için doğadaki hiçbir cana asla paha biçilemez…Dürbünlü silahı ve 50 mermisiyle dağ keçisini katletmek için gelecek olan kişiye sesleniyorum. Yarın köylüler ve duyarlı tüm dostlarla orada seni bekliyor olacağım…

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