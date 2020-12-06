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Komünist başkandan ABD’li avcıya: Seni orada bekliyor olacağım

ABD'li iş insanı Bradley Garrett Van Hoose için Tunceli'de yaban keçisi vurabilmesi adına geçici avcılık belgesi düzenlenmesi tepki topladı. Tunceli Belediye Başkanı Maçoğlu, ABD'li avcıya sosyal medya hesabından, "Yarın köylüler ve duyarlı tüm dostlarla orada seni bekliyor olacağım" mesajını gönderdi.

Evren DEMİRDAŞ
Güncellenme: 17:57, 06/12/2020
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Komünist başkandan ABD’li avcıya: Seni orada bekliyor olacağım

Amerikalı iş insanı Bradley Garrett Van Hoose için Tunceli'de yaban keçisi vurabilmesi adına geçici avcılık belgesi düzenlendi. Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, konuyla ilgili belgeyi sosyal medya hesabından paylaşarak, avcıya seslendi.

Hazırlanan bu belgeyi sosyal medya hesabından paylaşan Maçoğlu, şu ifadeleri kullandı:

* Bizim için doğadaki hiçbir cana asla paha biçilemez…Dürbünlü silahı ve 50 mermisiyle dağ keçisini katletmek için gelecek olan kişiye sesleniyorum. Yarın köylüler ve duyarlı tüm dostlarla orada seni bekliyor olacağım…

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ABD sosyal medya Tunceli Van
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