Komutanlara virüs ablukası

Kara Kuvvetleri ve Jandarma eski Genel Komutanı emekli Orgeneral Aytaç Yalman'ın corona virüsü nedeniyle öldüğünün ortaya çıkmasından sonra, Fenerbahçe Orduevi'nde alarma geçildi.

Aynı kampüste aralarında Genelkurmay eski Başkanlarından emekli Orgeneraller Hüseyin Kıvrıkoğlu, İlker Başbuğ, emekli kuvvet komutanlarından orgeneraller Atilla Ateş, İlhan Kılıç, Şener Eruygur, emekli oramirallerden Salim Dervişoğlu, Uğur Yiğit, Metin Ataç'ın da korumalı lojmanlarının da bulunduğu Fenerbahçe kampüsünde çok sıkı önlemler alındı.

HERKES KONTROLDEN GEÇTİ

Kampüse girişler sınırlandırıldı, içeriye alınacaklar da termal kameradan geçiriliyor, ateşi ölçülüyor. Fenerbahçe kampüsünde görevli askerlerin büyük bir kısmı bağlı bulundukları askeri birliklere gönderildi. Kampüste çeşitli görevlerde bulunan sivillerden de kritik personel dışındakilerin de ikinci bir emre kadar gelmemeleri istendi.

SÖZCÜ'nün ulaştığı kişiler, kampüsteki havayı şöyle anlattı: “Aytaç Yalman'ın nerede virüsü kaptığını net olarak bilmiyoruz. Paşanın hastaneye kaldırılmasından ve durumunun netleşmeye başlamasından sonra kimseye bilgi verilmeden yakın temasta bulunanlar kontrolden geçirildi, evlerine gitmesi istendi. Evine gönderilenler arasında spor salonunda, Aytaç Paşa'yı karşılayıp elini sıkanlar da var.

Geçen Pazartesi gününden itibaren orduevine yeni misafir alınmamaya başlandı. Mevcut misafirlerin de hemen ayrılmaları istendi. Orduevi bu kararı aldıktan bir gün sonra da bu yönde genel kararlar açıklandı. Kampüste kantin hariç her yer kapalı. Spor salonları, lokantalar, havuz kapalı. Açıklanan önlemlere herkes uyuyor. Hatta birlikte yürüyenler bile aralarında 2 metrelik mesafe bırakıyor. Orduevi'nde büyük bir sessizlik ve üzüntü var. Aytaç Yalman'ın ölümü hepimizi derinden sarstı.

YALMAN’IN EŞİ YOĞUN BAKIMDA UYUTULUYOR

Corana virüsünden öldüğü saptanan Kara Kuvvetleri eski Komutanı emekli Orgeneral Aytaç Yalman'ın eşi Belma Yalman'ın yoğun bakımda tedavinin devam ettiği ve uyutulduğu öğrenildi. Kardeşi Çiğdem Hanımın corona virüs testinin ise negatif çıktığı belirtildi.

KISITLI TÖRENLE TOPRAĞA VERİLDİ

Aytaç Yalman için Birinci Ordu Komutanlığı'nda tören yapılması gerekirken, corona virüsü önlemleri çerçevesinde “kısıtlı tören” yapıldı. Cenazesinin hastaneden alınıp mezarlığa götürülmesinde Merkez Komutanlığı tarafından taşıma ve saygı mangası görev yaptı. Ailesinden alınan bilgiye göre cenazeye ordunun görevlendirdiği 1 tuğgeneral ile 4 yakını katıldı.

Hacettepe Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Bölümü'nden Prof. Mehmet Ceyhan virüsten ölenlerin nasıl gömüldüğüne dair şu bilgileri verdi. “Bu tip durumlarda iki kat plastik torbaya kireç koyup mezarın altına iki parmak, cenaze konulduktan sonra da yine iki parmak kalınlığında kireç dökülüp sonra üstü kapatılması gerekiyor. Ölen kişi nefes alıp vermediği için ağzında burnunda bulunan virüs en fazla 8 saat kalabilir. Cenazeye katılanlara virüsün bulaşması söz konusu değildir.”