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Köprü inşaatı şantiyesini sel vurdu, iş makineleri selde sürüklendi

Giresun’da 22 Ağustos'ta Tirebolu-Doğankent Karayolu'nda menfezin çökmesi sonucu 5 askerin şehit olduğu, bir iş makinesi operatörünün ise kaybolduğu alanda yapımına başlayan köprü inşaatı şantiyesini yine sel vurdu. Şantiyedeki araçlar sele kapıldı.

Güncellenme: 15:01, 06/11/2020
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Giresun’da 22 Ağustos’ta yaşanan sel felaketinde Tirebolu-Doğankent Karayolunda menfez çökmesi sonucu 5 asker şehit olmuş bir iş makinesi operatörü ise kaybolmuştu.

Çöken menfezin yerine yapılan köprü inşaatındaki iş makineleri ise dün akşamki sağanak yağış sonrası Mursal Deresi’nin taşması sonucu sel sularına kapıldı. Sel sularına kapılan iş makineleri sürüklenirken, bir kamyon ise selin etkisiyle devrildi.

Şantiyede çalışan işçiler sel sularının yükselmeye başlamasıyla dere yatağından uzaklaşarak kurtuldu. (İHA)

asker Giresun şehit
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