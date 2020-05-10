Korktukları için terk ettikleri evlerinden 20 yılan çıktı

Hakkari’nin Yüksekova ilçesine 12 kilometre uzaklıktaki Bataklı köyünde, tek katlı toprak evde yaşayan 6 kişilik Ataş ailesi, havaların ısınmasıyla korku dolu günler yaşamaya başladı. Geçen yıl MS hastalığına yakalanan 4 çocuk babası Davut Ataş (39), evlerinde boyları 1 metreyi aşan yılanlar görmeye başladıklarını söyleyerek, yetkililerden yardım istedi.

20’YE YAKIN YILAN

Ataş ailesi, yılanlar yüzünden evlerini terk ederken, köye giden belediye veteriner hekimleri, evde ilaçlama çalışması yaptı. İlaçlamanın ardından evde yılan olup olmadığı kontrol edildi. Yapılan çalışmalarda evin toprak damında 20’e yakın yılan sağ çıkarılıp torbalara konuldu. Torba dolusu yılanlar, ekipler tarafından köyün dışındaki sazlıklara bırakıldı.

ZEHİRSİZLER

Yüksekova Belediyesi’nde veteriner olan Hekim Kaçan, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Osman Doğramacının talimatıyla köye geldiklerini belirterek şöyle konuştu:

* Evin içinde ve dışında onlarca yılan var. Ekiplerimiz evde ilaçlama yaptı. En kısa sürede evdeki yılanların dışarıya çıkmasını umut ediyoruz.

Yılanlar genellikle su yılanları olup, zehirsiz yılanlardır. Köylülerle beraber topladığımız yılanları torbaya bırakıldıktan sonra köy dışında bulunan sazlığa doğal yaşamlarına bıraktık.

İnşallah en kısa zamanda ailemiz tekrardan evlerine dönerek yaşamlarına devam edeceklerdir