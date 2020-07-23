Korku dolu anlar! Trafikte tartıştıkları kişiler tarafından kovalandılar

Olay, geçen günlerde Hisaraltı Mahallesi’nde meydana geldi. İki otomobil sürücüsü arasında trafikte yol tartışması yaşandı. Sürücüler, seyir halindeyken birbirine bağırdı. Araçtaki kişiler, içinde 1’i çocuk, 4 kişinin bulunduğu diğer otomobilin peşine düştü. Büyük korku yaşayan otomobildekiler, jandarmayı arayarak yardım istedi. Otomobilin önünü kesen diğer araçtaki E.K., el işareti yaparak tehdit etti. Otomobil sürücüsü, geri manevra yaparak bölgeden uzaklaştı.

SERBEST BIRAKILDILAR

Olayın ardından otomobildeki kişiler jandarma karakoluna giderek, şikayette bulundu. Bir süre sonra karakola gelen diğer araçtaki 2 kişi de karşı taraftan şikayetçi oldu. Taraflar, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Bu arada otomobilde bulunan kişilerden biri, yaşananları cep telefonuyla saniye saniye görüntüledi. (DHA)