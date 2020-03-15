Korkutan istatistik! Yüzde 516 arttı!

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi'nin hazırladığı Suçlar Ülkesi Türkiye raporunda silah ve bıçaklara ulaşımın giderek kolaylaştığı, suç oranlarında ciddi artış yaşandığı gözler önüne serildi.

Şiddetin arttığını, cezaların caydırıcı olmaktan uzaklaştığını ve bu nedenle Türkiye'nin suçlar ülkesine döndüğünü belirten Gamze Akkuş İlgezdi, şunları söyledi: 2018 yılında ateşli silahlar ve bıçaklarla işlenen suçlara karışan 6 bin 280 kişi cezaevine girdi. Başka bir ifadeyle geçtiğimiz yıl haftada 121 kişi silah ve bıçak kullandığı için hapiste. Ateşli silah ve bıçaklarla işlenen suçlardan cezaevine giren kişi sayısı 2017 yılına oranla yüzde 15 artış gösterdi. Bu artış 2009 yılıyla kıyaslandığında yüzde 162'ye yükseldi.

9 BİN 332 CİNAYET İŞLENDİ

İlgezdi'nin Adalet Bakanlığı verilerinden derlediği rapora göre, cinayet işleyenlerin sayısında patlama yaşandı. 2018 yılında 9 bin 332 kişi cinayet işledi. 2018 yılında ateşli silahlar ve bıçaklarla işlenen suçlara karışan 6 bin 280 kişi cezaevine girdi. Başka bir ifadeyle haftada 121 kişi silah ve bıçak kullandığı için hapiste. Ateşli silah ve bıçaklarla işlenen suçlardan cezaevine giren kişi sayısı 2017 yılına oranla yüzde 15 artış gösterdi. Bu artış 2009 yılıyla kıyaslandığında yüzde 162'ye yükseldi.

KADIN CİNAYETLERİ ENDİŞE VERİCİ

Gamze Akkuş İlgezdi bozulan toplumsal yapı sebebiyle cinayet işleyen kişi sayısının sistematik olarak arttığını kaydederek, “2009 yılında bin 514 kişi cinayet işlerken, bu sayı 2018 yılında 9 bin 332'e yükseldi. 2018 yılında cinayet sebebiyle hapse giren kişi sayısı 2017 yılına göre yüzde 16 arttı” diye konuştu.

Rapora göre 2018 yılında cinayet işleyenlerin yüzde 97,5'i erkeklerden oluştu. İlgezdi, “Kadın cinayetlerinin her geçen gün arttığı ülkemizde toplam cinayet oranlarındaki ciddi artış endişe veriyor” dedi.