Köylüler ayaklandı: İçimiz parçalanıyor!

Artvin’in Ardanuç ilçesi Kapıköy’de ormanlık alanda hasta ve yaşlı ağaçlar kesilerek gençleştirme çalışması yapılmaya başlandı.

Ancak köylüler, Orman İşletme Müdürlüğü’nün gençleştirme çalışmalarını özel bir şirkete verdiğini ve şirketinde geliş güzel ağaçları sıradan kestiğini ileri sürdü.

Ağaçların kesilmesine isyan eden yöre halkı, daha önceden ormanların bilinçli ve denetim yapılarak gençleştirildiğini belirterek tepki gösterdi.

ORMANLAR YA KESİLİYOR YA YAKILIYOR

Taşeron şirketler tarafından ağaçların gelişi güzel kesildiğini belirten köylüler, “Maalesef ülkemizdeki ormanlarımız ya kasten yakalıyor ya da kesiliyor. Topraklarının yaklaşık yüzde 60’ı orman olan Artvin’de de maalesef bu sorun yaşanıyor. Orman Bakanlığı tarafından neredeyse tüm orman alanlarında adeta orman kesim seferberliği ilan edilmiş durumda. Bu kesimler orman katliamına dönüşmüş durumda” diye konuştu.

“BU NASIL GENÇLEŞTİRME?”

Gençleştirme ve orman bakımı adı altında ağaçların katledildiğini dile getiren Kapıköy halkı, köyün üst tarafında bulunan ormanın köyü heyelandan koruduğunu belirten, “Biz ormanlarımız sayesinde 2000 rakımında, bu dağlarda yaşamımızı sürdürüyoruz. Eğer bu Ormanlar olmazsa biz burada yaşayamayız. Biz buraya yasak orman adını vermişiz. Bunun nedeni buradan bir dal bile kesmek yasak olduğu içindir. Ancak ne yazık ki şu anda Ormanımızın hunharca kesildiğini görüyoruz. Her kesilen ağaç bizim evladımız, çocuğumuz gibidir. İçimiz parçalanıyor. Biz bu ormanların korunması için tüm köy halkı koruculuk yaptık. Gidemeyenler ücret verdi, adam tuttu. Bu kesilen ağaçlar kime, nereye gidiyor? Böyle kesim mi olur? Bu bir katliamdır. Bu kesimin bir an önce durdurulmasını istiyoruz” ifadelerini kullandı.