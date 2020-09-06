Kozmik Oda’yı aratmayan Tümgeneral Selahattin Kısacık coronaya yenik düştü

1955 doğumlu olan Selahattin Kısacık devre arkadaşı Emekli Albay Mahir İşler’in oğlunun düğününde corona virüsüyle enfekte olmuştu. Kısacık 16 Ağustos’ta tedavi altına alınmıştı.

Kısacık gibi düğüne katılanlardan emekli Albay Mehmet Ali Elçi de Covid-19 nedeniyle halen yoğun bakımda tedavi görüyor.

HEPSİ FETÖ’CÜ ÇIKMIŞTI

Dönemin Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’a suikast yapacakları iddiasıyla Özel Kuvvetler Komutanlığı’na bağlı Ankara Seferberlik Bölge Başkanlığı’nda görev yapan bir albay ve bir binbaşı yakalanmıştı.

Olay, Ankara Bölge’de savcılar tarafından arama yapılmasının istenmesiyle farklı bir boyut kazanmıştı.

Emekli Tümgeneral Selahattin Kısacık, Seferberlik Ankara Bölgesi’nde arama yapmak isteyen dönemin özel yetkili savcısı Mustafa Bilgili ve beş savcıya karşı direnmişti. Daha sonra mahkeme kararıyla arama emri gelince, Hakim Kadir Kaya, Kozmik odalara girmişti.

Savcı Bilgili ve Hakim Kadir Kaya’nın, 15 Temmuz darbe teşebbüsünden sonra FETÖ’cü olduğu ortaya çıkmıştı. Bilgili 17 yıl hapis cezasına çarptırılırken, Kadir Kaya’nın da yurt dışına kaçtığı tespit edilmişti.