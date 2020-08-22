Küçük dahiler kampta

Her biri farklı alanlarda yetenekli 3.5 ile 16 yaş arasındaki çocuklar Uluslararası Yetenekli Çocuklar Eğitim Programı'nın (UYCEP) Antalya'daki yaz kampında bir araya geldi. Çeşitli derslerle yeteneklerini geliştirip sosyalleşen öğrenciler arasında NASA'nın yarışmasına hazırlanan da var, 4 yaşında şarkı yazıp besteleyen de… UYCEP'in amacı bu yetenekli çocukları başta bilişsel olmak üzere, sosyal, duygusal ve davranışsal olarak geliştirerek topluma kazandırmak.

DESTEK VERİYORUZ

Akdeniz Üniversitesi Özel Yetenekliler Eğitimi Anabilim Dalı Başkanı ve Özel Eğitim Bölüm Başkanı olan Doç. Dr. Çağlar Çetinkaya, Hollanda'ya gittiği dönemde UYCEP'in temellerini oluşturmaya başladığını söyledi. 16 yılda farklı programlarda 400'ü aşkın yetenekli öğrenciye ulaştıklarını anlatan Çetinkaya, “Çocukların yazılım, kodlama, nanoteknoloji, organik kimya, gen teknolojisi gibi farklı ilgi alanlarındaki yeteneklerini belirleyip geliştirmeleri için destek veriyoruz. Burada önemli olan ilgisinin, merakının ne yöne doğru gittiğini doğru belirlemektir. İstediği bir projeyi yapmasına katkı sağlamaktır” dedi.

SOSYALLEŞİP, EĞLENDİLER

Akdeniz Üniversitesi Sosyal Tesisleri'ndeki yaz kampında bir araya gelen öğrenciler, bilim, fen ve teknoloji, uzay, life kinetik gibi eğitimlere katıldı. Öğrenciler aynı zamanda sosyalleşme fırsatı bularak eğlenceli saatler geçirdi.

AKADEMİSYENLERDE DESTEK VERİYOR

Doç. Dr. Çağlar Çetinkaya, Uluslararası Yetenekli Çocuklar Eğitim Programı'nın yaratıcısı. İstanbul Üniversitesi'nde okurken Özel Yetenekliler Programı öğrenci değişimi ile 2004'te Hollanda'ya gittiğinde programı görüyor ve Türkiye'de uyguluyor. Çetinkaya “Yurt dışında gördüğümde çok etkilenmiştim. Uyguladık ve de başarılı olduk. Programa birçok üniversiteden akademisyen ve uzman da destek veriyor” dedi.

Programın en güzel yanı da yıllar önce aynı eğitime katılmış birçok öğrencinin UYCEP'in işleyişinde yer alması. Kimi okul dışı saatlerde çocuklara eğitimler veriyor. Kimi de ailelere bilgi seminerleri düzenliyor. Uluslararası Yetenekli Çocuklar Eğitim Programı sayesinde ortaokul ve lise çağına geldiklerinde yetenekleri giderek artan çocukların birçoğu ulusal ve uluslararası bilim kuruluşlarına proje geliştiriyor.

İŞTE HAYALLERİ…

Merakı uzay

Antalya'da yaşayan Emir 3.5 yaşında okumayı ve yazmayı kendi kendine öğrendi. Uzay ve gezegenlerin birbirine uzaklıklarına merak saldı. Emir, dünya haritasını adeta ezbere biliyor. Ülkelerin başkentlerini tek tek sayıyor. Haritada ülkeler arasındaki mesafeleri hesaplıyor. Hayali ise dünyayı gezmek.

Astronot olacak

Aras Bulut 5 yaşında. 18 aylıkken okuma ve yazmayı kendi kendine öğrendi. Yabancı diller ilgi alanı. İngilizcede yaşına göre ileri dil bilgisine sahip. Aras'ın yaklaşık 5 dile ilişkin farkındalığı ise oldukça yüksek. Matematik ve müzikle yakından ilgili. Büyüdüğünde astronot olmak istiyor.

Coğrafya seviyor

Alper Azak 7 yaşında. İstanbul'da yaşayan Alper 3. sınıf öğrencisi. Öğretmenleri 5 yaşındayken onu ikinci sınıftan okula başlatmak istedi. Aile istemeyince birinci sınıfa başladı. 1.5 yaşında rakamları yazıp okuma becerisi kazandı. 2 yaşında uzay ve gezegenlere ilgi duydu. Coğrafyaya meraklı.

Hedefi Nasa

Kaan Dereli 16 yaşında. UYCEP Proje grubuyla birlikte NASA'nın uzaya göndereceği araca tuvalet tasarımı yarışmasına hazırlanıyor. Makine mühendisliği ya da tıp mühendisliği okumayı düşünüyor. Deneme sınavlarında okul birincisi olan Dereli, kampta eğlenceli vakit geçirdiklerini söylüyor.