Kurban Bayramı için hazırlıklar sürüyor… 2020’de Kurban Bayramı ne zaman?

Kurban Bayramı için az bir zaman kalmasıyla birlikte vatandaşlar da tatil ve kurban kesimi gibi hazırlıklar için Kurban Bayramı tarihini araştırıyor. Dini Günler takvimine göre bu sene Kurban Bayramı arefesi 30 Temmuz 2020 tarihine denk geliyor.

2020 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

2020 Kurban Bayramı arefesi 30 Temmuz Perşembe gününe denk geliyor. Kurban Bayramı’nın 1. günü 31 Temmuz Cuma, bayramın 2. günü 1 Ağustos Cumartesi, 3. günü 2 Ağustos Pazar ve 4. günü ise 3 Ağustos Pazartesi günü kutlanacak.

KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?

Kurban bayramı tatili için resmi bir açıklama henüz yapılmadı. Ancak bayram Cuma günü başlayacak ve Pazartesi günü sona erecek. Tatilin 4 gün sürecek bayramın süresi ile kısıtlı olması bekleniyor.