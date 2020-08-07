Kuzeninin 16 yaşındaki kızına tecavüz etti, serbest kaldı

Antalya'nın Sütçüler Mahallesinde annesi ve kardeşi ile birlikte yaşayan N.D., 2020 yılının Ocak ayında annesinin teyzesinin oğlu olan Birol K. tarafından zorla otomobile bindirilerek kaçırıldı.

İddialara göre Birol K., otomobili ormanlık bir alana çekerek, burada genç kıza zorla tecavüz etti. Olaydan sonra N.D, annesinin kuzeni olan Birol K.'dan şikayetçi oldu.

Dün 3. duruşması yapılan davada sanık Birol K., delil yetersizliği gerekçesiyle adli kontrol kaydıyla tahliye edildi.

“VERİLEN KARAR HUKUKA AYKIRIDIR”

Karara tepki gösteren, merkezi Antalya’da bulunan kadın cinayetleri, tecavüz ve çocuk istismarı olaylarında ücretsiz hukuki ve psikolojik destek veren “Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği”nin avukatı Ayşim Kontaş, verilen kararın hukuka aykırı olduğunu söyledi.

DOKTOR RAPORU OLMASINA RAĞMEN…

Duruşma sonrası açıklamada bulunan Kontaş şunları söyledi:

* Yakın akrabası tarafından tecavüze uğrayan N.D.nin üçüncü duruşmasında sanık hakkında verilen tahliye kararına tepkiliyiz.

* Mağdurun zorla akrabası tarafından alıkonulduğuna dair tanığımız olmasına ve tecavüze uğradığına dair kati doktor raporu olmasına rağmen sanık, mahkeme heyeti tarafından tahliye edilmiştir. Verilen karar hukuka aykırıdır. Adaletsizliğin peşini bırakmayacağız. Sürecin takipçisi olacağız”