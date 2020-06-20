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LGS’deki kalabalık isyan ettirdi: İşte tedbir, işte mücadele!

Corona virüsü nedeniyle uzun süredir tartışma konusu olan ve öğrencilerin ertelenmesini talep ettiği merkezi yerleştirme sınavlarının ilki olan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) bugün gerçekleştirildi. Milli Eğitim Bakanlığı'nın sosyal mesafe kuralına yönelik aldığı önlemler ise sınıfta kaldı. Yurdun çeşitli yerlerinde çekilen görüntülerde velilerin ve öğrencilerin okulun girişinde oluşturduğu kalabalıklar ve sosyal mesafenin hiçe sayılması dikkat çekti. Duruma tepki gösteren CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, ''İşte tedbir, işte önlem, işte corona virüsüyle mücadele'' dedi.

Batuhan SERİM
13:25 -
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Uzmanlar, lise ve üniversiteye giriş sınavlarının yapılmasının risklerini tartışıyorken, Türkiye genelinde 1 milyon 600 bin öğrenci bugün sınava girdi. Okulların önünden gelen görüntülerde yoğun kalabalıkların oluşması dikkat çekti. Saat 09.00-15.00 arasında getirilen kısıtlı sokağa çıkma yasağı ise okul önlerine yığılan kalabalıklarla anlamını yitirdi.

(FOTO: SÖZCÜ)

BAKAN SELÇUK ”TÜM ÖNLEMLER ALINDI” DEMİŞTİ AMA…

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, her türlü tedbirin alındığını ve bu tedbirlerin sınav günü titizlikle uygulanacağını belirterek “Bu yılki sınav, geçen yıllardakinin ötesinde çok çok özel bir takip gerektiriyor. Önceliğimiz öğrencilerimizin, öğretmenlerimiz ve velilerimizin sağlığıdır. Rahat olsunlar, çocuklarımız yalnızca sınavlarına odaklansın. Onlardan tek ricamız sağlımız için belirlediğimiz kurallara hassasiyetle uymalarıdır” ifadelerini kullanmıştı.

Ancak sınav yapılan okulların önünden gelen görüntülerde yoğun kalabalıkların oluştuğu ve sosyal mesafenin ihmal edildiği görüldü.

(FOTO: SÖZCÜ)

”BAŞARILAR ÇOCUKLAR’ DEMEK KOLAY”

Endişe yaratan görüntülere siyasetçilerden ve sanatçılardan da tepki geldi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan ”Çocuklarımıza canıyla, geleceği arasında tercih yapmaya zorlayan sistemin yarını yok” ifadelerine yer verdiği paylaşımında, ”Başarılar çocuklar demek kolay, bu çocuklar sınava nasıl odaklanacak diye soran yok” şeklinde tepki gösterdi.

”İŞTE TEDBİR, İŞTE ÖNLEM, İŞTE MÜCADELE”

Okul önlerinde oluşan kalabalıkların fotoğraflarını paylaşan CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, ”İşte tedbir, işte önlem, işte corona virüsüyle mücadele… Bir de sokağa çıkma yasağı kararı var tabii” dedi.

”BU MU ALINAN TEDBİR?”

Şarkıcı Gökhan Özoğuz da, ”Bu mu corona dönemi sınav için alınan tedbir?” diyerek duruma tepki gösterdi.

Özoğuz açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı: ”Yahu bu insanların hepsi birbirine geçirdi bile, şaka mı bu? İş yapmış olmak için bir hamle yapılmış olsun diye sokağa çıkma yasağı konuyor. Konu, yapılan işin pandemi gibi bir felaket döneminde vereceği zarar, insanların hayatı! Konu, belki bir çoğunun dedesi, babaannesi kronik hastalığı olan ağabeyi, kardeşi. Hayat yani! Çok mu şarttı bu? #lgs2020  Çok üzgünüm. Sayın yetkililer, çok sayın devlet büyüklerimiz, dönem bu dönem, Dünya kırılıyor, milyonlar ölüyor! Ne sınavı? Hangi sınav? Hangi tedbir? Nasıl kalkacağız altından?  Evlere düşecek ateşler aklımıza gelmedi mi?”

CHP Corona Dünya Engin Özkoç Milli Eğitim Bakanı Milli Eğitim Bakanlığı öğrenci okul sınav Türkiye
Son güncelleme: 13:31 20.06.2020
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