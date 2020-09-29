Listede lokanta eczane ve depo bile bulunuyor

Açılışla ilgili tartışmalar sürerken CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel de Ticari Sicil Gazetesi'nden tek tek firmaların dökümünü çıkardı. Özel, “300 firmanın siciline baktık neler çıktı neler” dedi ve şunları söyledi:

‘BU; EN BÜYÜK YALAN'

“Açılan fabrika sayısı 300 deniliyor. Devletin en tepesinin millete attığı en büyük yalan bu. Son beş yılda 40-50 firma açılmış. Ama son bir yıl içinde açılan fabrika yok. Listedekilerden 120'si teşvik kredisi kullanmış. Fabrikasını teşvik almak için bir sanayi bölgesinden başka bir sanayi bölgesine taşımış. Bu durumda 100'e yakın firma var. Bunları da yeni açılmış gibi göstermişler. Sanayi sitesindeki lokantanın adı bile listede var. Listede eczane de bir şirketin depo diye tuttuğu yer de var.” Özel, “İstihdam her gün düşüyor. Fabrika açılsa düşer mi?” diye sordu ve şöyle devam etti:

‘KONKORDATO İLAN ETMİŞ'

“Açıldığı iddia edilen bu firmaların büyük bir çoğunluğu uzun yıllardır aktif çalışan firmalar. Büyük çoğunluğuna arsa tahsis edilmiş. Arsaların neredeyse tamamında fabrika binası ya da ek binalar yapılmış. İthalat yapan firmalar ve inşaat firmaları da aynı şekilde… Listedeki bir firma son yatırımını 2018'de yapmış 2019'da konkordato ilan etmiş.”