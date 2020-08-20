‘Lotu Quli’ lakaplı Nadir Salifov cinayetinde dikkat çeken detaylar… ‘Hayalet’in intikamı mı?

Rusya ve Azerbaycan'da tanınmış suç örgütü liderlerinden olan Lotu Quli (Guli) lakaplı Nadir Salifov, Antalya’nın Serik'e bağlı Boğazkent Mahallesi'nde bir otelin restoranında yemek yediği sırada başından vurularak öldürüldü.

Azerbaycan mafyasının Türkiye’deki kanlı hesaplaşması ilk olarak 2017’de gündeme gelmişti. Rusya'da özellikle sebze meyve halinin kontrolünü elinde tutan Nadir Salifov adı 6 Kasım 2017'de polisin düzenlediği bir operasyonla duyuldu.

Bahçelievler'de bir AVM'de özel harekat destekli operasyon düzenleyen polis ekipleri, aralarında Şirinler suç örgütü elebaşlarından Mehmet Sabri Şirin'in de bulunduğu 13 kişiyi gözaltına aldı. Yakalanan şüpheliler arasında Azerbaycan uyruklu 2 kişi de bulunuyordu.

CİNAYET İHALESİ

Yapılan çalışmada gözaltına alınan şüphelilerin, bir cinayet ihalesi için bir araya geldiği ortaya çıktı. İddiaya göre Azerbaycan uyruklu 2 kişi, Nadir Salifov'u öldürtmek için Şirinler suç örgütü ile bir araya geldi.

Cinayet için 5 milyon dolar teklif edildi. Salifov'u öldürmek isteyen Azerilerdern biri 18 Ağustos 2016'da Beşiktaş'ta öldürülen ‘Hayalet’ lakaplı Rövşan Caniyev'in kardeşiydi ve ağabeyinin azmettiricisinin Nadir Salifov olduğunu öne sürüyordu.

HARACA BAĞLAMIŞ

Polisin 3 yıl önce düzenlediği operasyonla Türkiye'de olduğu anlaşılan suç örgütü elebaşı Salifov, 7 Ekim 2018'de gözaltına alındı. Rus medyasının iddialarına göre Moskova'daki iş adamlarından telekonferans üzeriden haraç istediği öne sürülen Nadir Salifov, sınır dışı edilerek Azerbaycan'a gönderildi ve Türkiye'ye girişi yasaklandı.

SALDIRI HAZIRLIĞI

Şubat 2020'de Türkiye’ye yasa dışı olarak giriş yaptığı öne sürülen Lotu Quli'yi (Nadir Salifov) öldürmek isteyen başka bir gruba daha operasyon düzenledi.

Rusya'da yaşayan Gürcü asıllı suç örgütü ele başı Andry Maly'nın yönettiği belirtilen şüphelilere yönelik operasyonda, 9'u Azerbaycanlı, 3'ü Ukraynalı, 5'ü Gürcü, biri Rus olmak üzere 17 şüpheli gözaltına alındı. Baskında, 11 tabanca ve Kalaşnikof marka uzun namlulu bir silah ele geçirildi.

MAFYA İTTİFAKI

Operasyon düzenlenen grubu yöneten kişinin Gürcü asıllı Guram Chikladze olduğu öne sürüldü. Chikladze ve Nadir Salifov arasında 2016'da Caniyev'in öldürülmesi sebebiyle husumet bulunduğu iddia edilmişti.

Caniyev'in adamlarıyla intikam için ittifak yaptığı öne sürülen Guram Chikladzede'nin polisin Şubat ayında düzenlediği operasyonla gözaltına alındı. Chikladzede’nin, Caniyev'in intikamını almak için hazırlık yaptığı, ancak polisin düzenlediği operasyonun saldırıya engel olduğu belirtilmişti.

İNTİKAM SALDIRISI MI?

Salifov'un öldürülmesi için Rövşen Caniyev'in adamlarının farklı girişimlerinin bulunduğu da iddia edilirken, Azerbaycan'ın en büyük suç örgütü elebaşlarından Lotu Quli'nin 19 Ağustos'ta öldürülmüş olması dikkat çekti.

Rövşan Caniyev'in 18 Ağustos'ta öldürüldüğünü belirten yetkililer, cinayetin Caniyev'in intikamı için işlenmiş olabileceğini belirtiyor.

GİRİŞ YASAĞI VARDI

Saldırı sonrasında kaçan ve adı açıklanmayan iki kişi Denizli- Antalya karayolunda yakalandı. Azeri uyruklu iki kişi geniş güvenlik önlemleri altında Antalya’ya götürüldü.

Salifov hakkında 2018'de çıkarılan giriş yasağı bulunduğu ve yasak sürecinin devam ettiği öğrenildi.