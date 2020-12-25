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Maden faciasındaki tazminat skandalına CHP’li Özel’den tepki

Soma maden faciasının ardından işten çıkartılan ve mağdur olan madencilerin tazminat ödeme listesinde facianın sorumlularının isimlerin de yer almasına CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel tepki gösterdi.

İlker KILIÇASLAN
Güncellenme: 17:09, 25/12/2020
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Maden faciasındaki tazminat skandalına CHP’li Özel’den tepki

Manisa'nın Soma ilçesinde 13 Mayıs 2014 tarihinde yaşanan ve 301 madencinin hayatını kaybettiği Soma maden faciasının ardından tazminatsız işten çıkartılarak mağdur olan 3 bin 334 madencinin tazminat ödemeleri başladı.

TBMM'de 28 Temmuz tarihinde çıkartılan torba yasada tazminat almaya hak kazanan Somalı madencilerin listesinde facianın sorumlularının isimlerinin de yer almasına CHP'den tepki geldi.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda Türkiye Kömür İşletmeleri tarafından belirlenen listede Soma maden faciasına ilişkin davada 22 yıl 6 ay hapis cezası alan ve tutuklu bulunan Soma Kömür İşletmeleri Genel Müdürü Ramazan Doğru, 18 yıl 9 ay hapis cezası alan tutuklu teknik nezaretçi Ertan Ersoy ile davada ceza alan tutuksuz olan 8 kişinin de yer almasına tepki gösterdi.

“BU FIRSATÇILIKTIR, KİNDARLIKTIR, VİCDANSIZLIKTIR”

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, “Uzun uğraşlar sonucu mağdur madencilerin tazminatları için yasa çıkardık. TKİ’nin tazminat listesinde; Katliamın sorumluları bile var! Davası devam edenler, emekliliği gelenler, istifa ettiği iddia edilen direnişçi işçiler yok! Bu fırsatçılıktır, kindarlıktır, vicdansızlıktır” ifadelerine yer vererek tepkisini dile getirdi.

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