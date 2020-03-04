Madenci yakınlarını bölen yasa yine gündemde: Maden şehitlerini öz üvey diye ayırdılar

Zonguldak Kozlu'da 3 Mart 1992'de yaşanan ve 263 madencinin şehit olduğu grizu faciasının 28'inci yıldönümünde ‘Ayıplı yasa' yeniden gündeme geldi.

2018'in Mart ayında TBMM'de benimsenen yasa ile, 10 Haziran 2003-13 Mayıs 2014 tarihlerinde yakınlarını maden ocaklarında kaybeden 417 aileden birer kişinin, kamuda işe yerleştirilmesi kararlaştırıldı. Ancak 2003'den önce ve 2014'den sonra ölen 800 madencinin ailesine bu hak tanınmadı.

ADALETSİZLİK GİDERİLMELİ

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz şehitler arasında ayrım yapan yasayı eleştirdi ve şunları söyledi:

*3 Mart 1992'de ben de bu yörenin bir çocuğu olarak bu felaketi, orta okula giden bir çocuk olarak yaşadım. 263 şehidimiz ve babalarını kaybeden arkadaşlarımla birlikte bu topraklarda büyüdüm. Kamuda istihdam hakkı tanıyan yasa 2003-2014 yılları arasında şehit olan madenci ailelerini kapsıyor.

*Bu tarihlerden önce ve sonra şehit olan madencimizin ailesi bu haktan yararlanamıyor. Şehit madencilerimiz arasında ayrımcılık yapılamaz. Bu konuda hazırladığım yasa teklifini 2019'da TBMM'ye sundum. İktidar partisi teklifi gündeme almadı, komisyonda bekletiliyor. Adaletsizlik giderilmelidir.

28 yıldır dinmeyen acı

Zonguldak'ta 3 Mart 1992 tarihinde meydana gelen grizu faciasında şehit düşen 263 maden işçisi dün dualarla anıldı. Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Kozlu Müessesesi'nde yapılan törene Zonguldak Vali Yardımcısı Mehmet Türk, TTK Genel Müdürü Kazım Eroğlu, GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil ile madenciler katıldı.

Törende, saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu. TTK Genel Müdürü Kazım Eroğlu da “Bir avuç kömür için can veren madenciler, vatan için can veren yiğitlerin yanında. Sizler bize hem devletimizin, milletimizin hem de ailenizin emanetisiniz” dedi. (İHA)