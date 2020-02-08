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Mahkeme, Atatürk Parkı inşaatını mühürleyen AKP’li belediyeyi haksız buldu

AKP'li Bursa Büyükşehir Belediyesi, CHP’li Mudanya Belediyesi mülkiyetinde bulunan Güzelyalı Atatürk Parkı 2’nci etabı sosyal tesis inşaatını 775 Sayılı Kanuna muhalefet gerekçesiyle mühürlemişti. Mudanya belediyesi konuyu mahkemeye taşıdı. Bursa Bölge İdare Mahkemesi, Büyükşehir’in işlemini usule ve hukuka aykırı bularak, “Yürütmeyi Durdurma” kararı verdi.

Halil ATAŞ / Bursa
18:02 -
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Mahkeme, Atatürk Parkı inşaatını mühürleyen AKP’li belediyeyi haksız buldu

AKP’li Bursa Büyükşehir Belediyesi, Güzelyalı Atatürk Parkı'nın 2'nci etabı sosyal tesis inşaatını 22 Kasım tarihinde mühürlerken, yapının yıkılmasını istedi. CHP’li Mudanya belediyesi de yürütmenin durdurulması talebiyle mahkemeye baş vurmuştu.

Mudanya belediye başkanı Hayri Türkyılmaz – SÖZCÜ

“HAKLI ÇIKTIK PARKI HALKA KAZANDIRACAĞIZ”

Mudanya belediyesinin mahkeme kararıyla da sabit, bir kez daha haklı çıktığını dile getiren Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, “Güzelyalı Atatürk Parkı'nın ikinci etabını Mudanya ve Bursa'ya kazandıracağız” dedi.

Daha önce de Güzelyalı'daki Atatürk Parkı’nda, oyun alanlarının üzerine kimliği belirsiz kişiler tarafından çimento dökülüp tahrip edilmişti.

AKP Atatürk Bursa CHP mahkeme Sözcü
Son güncelleme: 18:20 08.02.2020
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