Mahkeme, Atatürk Parkı inşaatını mühürleyen AKP’li belediyeyi haksız buldu

AKP’li Bursa Büyükşehir Belediyesi, Güzelyalı Atatürk Parkı'nın 2'nci etabı sosyal tesis inşaatını 22 Kasım tarihinde mühürlerken, yapının yıkılmasını istedi. CHP’li Mudanya belediyesi de yürütmenin durdurulması talebiyle mahkemeye baş vurmuştu.

“HAKLI ÇIKTIK PARKI HALKA KAZANDIRACAĞIZ”

Mudanya belediyesinin mahkeme kararıyla da sabit, bir kez daha haklı çıktığını dile getiren Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, “Güzelyalı Atatürk Parkı'nın ikinci etabını Mudanya ve Bursa'ya kazandıracağız” dedi.

Daha önce de Güzelyalı'daki Atatürk Parkı’nda, oyun alanlarının üzerine kimliği belirsiz kişiler tarafından çimento dökülüp tahrip edilmişti.