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Malatya’da 3.8 büyüklüğünde deprem! (AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler)

Türkiye’de son günlerde özellikle Doğu Anadolu Bölgesi’nde sık sık depremler meydana geliyor. Dün akşam saatlerinde Bitlis’te 4.7 büyüklüğünde deprem olurken, Malatya’nın Pötürge ilçesinde de sabaha karşı 04.29’da 3.8 büyüklüğünde deprem oldu. AFAD ve Kandilli Rasathanesi, ülkemizde ve komşu ülkelerde meydana gelen depremleri listeler halinde paylaşıyor. İşte son depremler listesi…

10:17 -
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Malatya’da 3.8 büyüklüğünde deprem! (AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler)

Kandilli Rasathanesi verilerine göre; sabah karşı saat 04.29'da Malatya'da 3.8 büyüklüğüne deprem meydana geldi. Yerin 5 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem, Malatya merkezde de hissedildi.

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve büyüklüğünü anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

DAKİKA DAKİKA SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD SON DEPREMLER

 

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