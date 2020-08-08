Malatya’da 3.8 büyüklüğünde deprem! (AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler)

Kandilli Rasathanesi verilerine göre; sabah karşı saat 04.29'da Malatya'da 3.8 büyüklüğüne deprem meydana geldi. Yerin 5 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem, Malatya merkezde de hissedildi.

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve büyüklüğünü anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

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