Mansur Yavaş’tan ‘Gezi Davası’ açıklaması!

Tutuklu bulunan Osman Kavala ile birlikte 16 kişinin yargılandığı Gezi Davası’nda bugün karar çıktı. Osman Kavala dahil 9 kişiye beraat kararı verildi, 7 firari sanık hakkında da çıkarılan yakalama kararı kaldırıldı. Mahkeme ayrıca tutuklu bulunan Osman Kavala’nın tahliyesine karar verdi.

Davada çıkan kararın ‘umut verdiğini’ belirten Yavaş, karara ilişkin şu ifadeleri kullandı:

* Gezi davasında çıkan karar umut vermekle birlikte cezaya dönüşen uzun süreli tutuklulukların ne denli haksızlıklar doğurduğunu göstermiştir.

* Masumiyet karinesinin esas alındığı, hoşgörü ve kardeşlik hukukunun hakim olduğu bir Türkiye özlemiyle kararın hayırlı olmasını diliyorum.

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