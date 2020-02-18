Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Mansur Yavaş’tan ‘Gezi Davası’ açıklaması!

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Gezi Parkı Davası'nda alınan beraat kararlarına ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

Sozcu.com.tr
17:59 -
Haberler Gündem
Mansur Yavaş’tan ‘Gezi Davası’ açıklaması!

Tutuklu bulunan Osman Kavala ile birlikte 16 kişinin yargılandığı Gezi Davası’nda bugün karar çıktı. Osman Kavala dahil 9 kişiye beraat kararı verildi, 7 firari sanık hakkında da çıkarılan yakalama kararı kaldırıldı. Mahkeme ayrıca tutuklu bulunan Osman Kavala’nın tahliyesine karar verdi.

Davada çıkan kararın ‘umut verdiğini’ belirten Yavaş, karara ilişkin şu ifadeleri kullandı:

* Gezi davasında çıkan karar umut vermekle birlikte cezaya dönüşen uzun süreli tutuklulukların ne denli haksızlıklar doğurduğunu göstermiştir.

* Masumiyet karinesinin esas alındığı, hoşgörü ve kardeşlik hukukunun hakim olduğu bir Türkiye özlemiyle kararın hayırlı olmasını diliyorum.

İLGİLİ HABERGezi Davası'nda kim neyle suçlandı?Gezi Davası'nda kim neyle suçlandı? İLGİLİ HABERİmamoğlu'ndan Gezi Parkı davası mesajıİmamoğlu'ndan Gezi Parkı davası mesajı İLGİLİ HABERSanatçılardan Gezi Parkı Davası'ndaki beraat kararlarıyla ilgili çarpıcı mesajlarSanatçılardan Gezi Parkı Davası'ndaki beraat kararlarıyla ilgili çarpıcı mesajlar

 

 

Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more