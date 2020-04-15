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Mardin’de 300’e yakın demiryolu işçisi iş bıraktı

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, sosyal medya hesabından Cengiz Holding bünyesindeki Cengiz İnşaat’ın Mardin Mazıdağı’ndaki şantiyesinde corona virüsü salgınına rağmen iş yükünün ağırlaştırılmasından dolayı, 300'e yakın demiryolu işçisinin iş bırakma eylemi başlattığını duyurdu.

Evren DEMİRDAŞ
18:35 -
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Diyarbakır – Mardin Mazıdağı Demiryolu Hattı yapım işini üstlenen 300’e yakın demir yolu işçisi çalışma koşullarının ağırlaşması ve zam alamadıkları gerekçesiyle iş bırakma eylemine gitti.

Corona günlerinde çalıştırılarak hayatları tehlikeye atılan işçiler maaşlarına zam yapılması, uzayan çalışma saatlerinin kısaltılmasını ve iş yüklerinin hafifletilmesini talep ettiler.

“KARGAŞADAN DOLAYI SOSYAL MESEFA KALMAMIŞ”

Demiryolu işçilerinin başlatmış olduğu iş bırakma eylemi görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşan CHP’li Tanal, eylemle ilgili şu bilgileri verdi

* Cengiz İnşaat'ın Mardin Mazıdağı'ndaki şantiyesinde dün akşamdan itibaren işçiler grev başlattı. Bölgeye jandarma sevk edildi. İşçiler, corona salgını sürecinde çalışma temposunun yükseltilmesinden yakınıyor.

Sözcü

* Corona virüsü bahanesiyle haklarına halel getirilmesine izin vermeyeceklerini belirten işçiler, uzun süredir bekledikleri zammın maaşlarına yansıtılmasını, uzayan çalışma saatlerinin kısaltılmasını, corona günlerinde iş yüklerinin daha da ağırlaştırılmamasını istiyor.

* Diyarbakır – Mardin Mazıdağı Demiryolu Hattı yapım işini yapan Cengiz İnşaat’ın şantiyesinde gergin bekleyiş sürüyor. Emekçilerin sesine kulak verin. Meselenin takipçisiyiz. İşçileri mağdur etmeyin.

* Corona tehdidine karşı gerekli önlemleri alın. Yeteri kadar maske dağıtımı yapılsın. Serviste, yemekhanede, koğuşta, çalışma ortamında sosyal mesafe ayarı yapılsın. Maalesef şu anki kargaşada da sosyal mesafe kalmamış.

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Son güncelleme: 18:37 15.04.2020
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