Marmaray’dan aktarma açıklaması

Açıklamada, Marmaray'ın ücretlendirilmesinin 13 Mart 2019 tarihindeki durumuna geri döndüğü ve metrobüs ile aynı olduğu belirtildi.

Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Marmaray, şunları belirtti:

* Marmaray, metrobüs hattı gibi ana ulaşım omurgası olarak planlanmıştır.

* Ücret toplaması sisteminde de Marmaray ve metrobüs hattı aktarma kabul etmeyen bir sistem olarak tanımlanmıştır.

* Önceki UKOME kararlarında da belirtilmesine rağmen karar alınırken hiçbir gerekçe gösterilmeden metrobüs hattının aktarma sisteminde değişiklik yapılmadan sadece Marmaray'ın aktarma sisteminde değişiklik yapılmıştır.

“ÜCRETLENDİRME 2019'DAKİ DURUMUNA GERİ DÖNMÜŞ VE METROBÜS İLE AYNI OLMUŞTUR”

Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

* 06.02.2020 tarih, 2020/1-6 sayılı kararla İBB tarafından teklif edilip İBB temsilcileri tarafından kabul edilen İstanbul'da toplu ulaşıma yapılan fahiş %35 zamma itiraz ettiğimiz gibi bu şekilde yapılan yanlış ve hukuksuz karara da itiraz edilmiştir.

* Toplu taşımaya İBB tarafından yapılan %35 zammın iptali için itirazımızın mahkeme süreçleri devam etmektedir.

* Marmaray, metrobüs gibi aynı sistemde çalışmaya devam etmekte olup sistemin verimli çalışabilmesi için yapılacak değişikliklerin iki sistemi de kapsaması gerekmektedir.

* İstanbul 10. İdare Mahkemesinin 2020/728 sayılı kararı ile 6 Şubat 2020 tarihli İstanbul UKOME kararının yürütmesinin durdurulması sonucu, Marmaray'ın ücretlendirilmesi 13 Mart 2019 tarihindeki durumuna geri dönmüş ve metrobüs ile aynı olmuştur.

“YOLCULAR GİTTİĞİ DURAK KADAR ÜCRET ÖDEMEKTEDİR”

Marmaray biletlerinin ücretlendirilmesinin durak sayısına göre 6 kademe olarak belirlendiğinin ifade edildiği açıklamada, “Yolcularımız bindiği durağa göre en kısa mesafe olan 1-7 durak arasında tam 3.5 TL, indirimli 1.70 TL, en uzak mesafe olan 36-43 durak uzaklıkta tam 7.75 TL, indirimli 3.50 TL ödemektedir.” denildi.

MARMARAY’IN DURAK SAYISINA GÖRE ÜCRETLENDİRMESİ

Marmaray’ın resmi internet sayfasındaki ücretlendirme bilgileri ise şu şekilde:

1 – 7 İstasyon: Tam-3.50 TL, Öğrenci indirimli- 1.70 TL

8 – 14 İstasyon: Tam- 4.50 TL, Öğrenci indirimli- 2.10 TL

15-21 İstasyon: Tam- 5.20 TL, Öğrenci indirimli- 2.50 TL

22-28 İstasyon: Tam- 6.00 TL, Öğrenci indirimli- 2.85 TL

29-35 İstasyon: Tam- 7.00 TL, Öğrenci indirimli- 3.35 TL

36-43 İstasyon: Tam- 7.75 TL, Öğrenci indirimli- 3.50 TL