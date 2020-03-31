Maske fırsatçılarına polis baskını

Corona virüsü salgını sebebiyle, fiyatı uçuşa geçen maskeye olan talebi fırsata çevirmek isteyenlere yönelik polis ekipleri çalışmalarını yoğunlaştırdı.

İZİNSİZ BELGESİZ ÜRETİM

İstanbul Emniyetine bağlı Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri; Kanarya Mahallesi’nde bulunan bir tekstil atölyesinde izin belgesiz sağlık maskesi üretildiği bilgisi üzerine harekete geçti.

Adrese düzenlenen baskında 5 bin 400 sağlık maskesi, maske üretiminde kullanılan çok miktarda kumaş ele geçirildi.

24 BİN

Polisin baskın düzenlediği diğer bir adres ise Bahçelievler, Merkez Mahallesi’ndeki bir tekstil atölyesi oldu. Bahçelievler İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen baskında; satışa hazır 24 bin maske ve bir miktar kumaş ele geçirildi.

İŞ YERLERİ MÜHÜRLENDİ

Baskın düzenlenen 2 tekstil atölyesi de adrese çağrılan zabıta ekiplerince mühürlendi.