Meclis’te ‘olağanüstü toplantı’ tartışması

CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, Libya tezkeresi oylamasından önce bir itirazını kayda geçirdi.

Özel; ara verme ve tatilde TBMM Başkanı’nın Meclis’i olağanüstü toplantıya çağırma yetkisi olduğunu, oysa çalışmama kararı alındığını bu nedenle Başkan’ın toplantı çağrısının yasalara aykırı olduğunu söyledi. Özgür Özel, “Yapılan iş Anayasa'ya, içtüzüğe aykırıdır. Meclisin gündem güvencesini ortadan kaldırmaktadır” dedi.

“HUKUK NORMLARINI YORUMLADIM”

Özel, gündem güvencesi ortadan kalktığında, Meclis'te çoğunluğa sahip partilerin istedikleri gibi olağanüstü toplantı çağrısı yapıp, katılmayan partiler aleyhine istedikleri kararı alabileceklerine dikkat çekerek, “Bunun sonunda Meclis'in bir kapısının Saray bahçesine bağlanmasının yolu açılacaktır” diye konuştu.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, “Anayasa’nın 93, iç tüzüğün yedinci maddesi” uyarınca olağanüstü toplantı çağrısı yaptığını söyledi. Şentop, “Genel kurulun, toplanmama kararı verdiği hallerde de hukuk normlarını göz önüne alarak yorumladım” açıklamasını yaptı.