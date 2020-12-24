Meclis’te tabutlu eylem

CHP Hatay Milletvekili Serkan Topal, TBMM’de düzenlediği basın toplantısına Hatay’da artan corona virüs vakalarına dikkat çekmek için tabut maketi getirdi.

Elindeki kırmızı beyaz karanfilleri de tabutun üzerine bırakan Topal, “Böyle bir tabutla gelmek istemezdim ama zorunda kaldım” dedi.

Seçim bölgesinde artan corona virüs salgınına dikkat çeken Topal, Hatay’ı, Çin’in Vuhan kentine benzetti. Çin hükümetinin Vuhan için uyguladığı olağanüstü tedbirlerin Hatay için de uygulanmasını isteyen Topal, Türkiye’de başka bir kentte bu kadar vaka artışı olmadığını öne sürdü.

‘HALK KARANTİNA UYGULANSIN İSTİYOR’

Hatay’ın 11 milletvekilinin 6’sının, ildeki bazı yöneticilerin, sağlık çalışanlarının ve çok sayıda vatandaşın corona virüse yakalandığını aktaran CHPli Topal, “Gasilhanede vatandaşımız cenazelerini almak için sıra bekliyor. Yoğun bakıma ihtiyacı olan vatandaşlarımız sıra bekliyor. Sayın Bakan, ‘Hatay’da ağır hasta yükü fazla’ diyor. Madem öyle ise nedir bunun çaresi? Halk çaresiz. Halk karantina uygulansın istiyor. Ancak karantinanın da şartları var. Vatandaşlarımız, esnaf, çiftçiler, tarım işçileri, serbest meslek mensupları, kiracılar ve birçok vatandaşımız ekonomik olarak zor durumda. Vatandaşlarımıza ekonomik destek verilerek karantina uygulanmalıdır” ifadesini kullandı.