Mehmetçiğe İdlib’te 10 gün arayla ikinci saldırı

İdlib bölgesinde zırhlı ambulansa yapılan saldırıda şehit olan Uzman Onbaşı Ercan Zengin’in cenazesi askeri uçakla memleketi Samsun’a getirildi. Çarşamba Havaalanı’nda yapılan duanın ardından cenaze Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü Gasilhanesi’ne götürüldü.

Daha sonra şehit Zengin için Samsun Büyük Cami’de tören düzenlendi. Törene Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan Yard. Dr. M. Selim Bağlı, Samsun Valisi Osman Kaymak, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, AKP ve CHP Samsun Milletvekilleri, belediye başkanları, askeri erkan, emniyet mensupları, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Tören sırasında ayakta durmakta güçlük çeken anne Feriha Zengin ile baba Rahmi Zengin gözyaşlarını tutamadı. Törenin ardından evli olan şehit Zengin’in cenazesi İlkadım ilçesi Aşağıavdan mahallesindeki aile kabristanında toprağa verildi.

AYNI BÖLGEDE 10 GÜN İÇİNDE İKİNCİ SALDIRI

10 gün önce de İdlib bölgesinde M-4 Karayolu’nda meydana gelen saldırı sonucu Teğmen Canbert Tatar şehit düşmüştü.

M-4 Karayolu çevresinde ikinci saldırının da kısa süre içinde meydana gelmesi üzerine bölgede yaşananları değerlendiren Güvenlik Politikalar Uzmanı Emekli Kurmay Albay Ünal Atalay, saldırıların Türkiye’nin kontrolü altındaki bölgede meydana geldiğini söyledi.

İdlib’de normal hayatın devam ettiğini belirten Atalay, herkesi kontrol etmenin zor olduğunu dile getirerek, saldırı tekniğinden çok, bu saldırıları kimin yaptığının önemli olduğunu ifade etti.

KÜÇÜK RADİKAL GRUPLAR SIKIŞIP KALDILAR

İdlib bölgesinde Rusya’nın desteklediği rejim güçleriyle Türkiye’nin desteklediği muhalif güçler arasında sıkışıp kalan küçük radikal İslamcı grupların olduğunu açıklayan Atalay, şöyle konuştu:

* Bu bölgede Rusya’nın desteklediği rejim güçleriyle bizim desteklediğimiz muhalif güçleri arasında sıkışıp kalan HTŞ (Heyet Tahrir Şam), Hurras al-Din, Türkistan İslami Partisi gibi radikal İslamcı gruplar var. Bu gruplar daha önceden bu yollardan gümrük bedelleri altında para alıyorlardı.

* Şimdi o gelirleri kesildi. Bir de bu bölgede ateşkesin devam etmesini istemeyen bazı ülkelerin istihbaratları bu grupları finansal yönden destekliyor. Bu gruplar da zaman zaman bu tip saldırılar yapıyorlar.

* Bu saldırılar kendi içlerinde bile gruplara ayrılan radikal küçük grupların işi olabilir. Ama Türk istihbaratı bu saldırının arkasında kimlerin olduğunu bulacaktır.

M-4 KARAYOLU

Suriye’nin Akdeniz’e kıyısı olan liman şehri Lazkiye’den başlıyor, Cisr eş-Şuğur ve Ariha gibi ilçelerini birbirine bağlayıp, İdlib’in Serakib ilçesinde başka bir önemli kara yolu olan M-5 karayolu ile kesişiyor.

M-4 karayolu ile M-5 karayolunun kesişimi 60 kilometre kadar sürüyor. Yol Serakib’den Halep’e, Halep’ten Irak’a kadar Türkiye sınırına paralel uzanıyor.

M-4 VE M-5’İN KESİŞTİĞİ NOKTADA 34 ŞEHİT VERMİŞTİK

M-4 ve M-5’in kesiştiği Serakib yakınlarında 28 Şubat günü Rusya destekli rejim güçlerinin hava saldırısında da 34 Mehmetçik şehit düşmüş, çok sayıda Mehmetçik de yaralanmıştı.