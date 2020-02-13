Melih Gökçek’in lüks araçları satıldı

Ankara Büyükşehir Belediyesi, ikisi eski başkan Melih Gökçek'ten geri alınan üç lüks araç için ikinci kez ihaleye çıktı. Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından canlı yayında gerçekleştirilen ihale açık artırma yönetimiyle yapıldı. 2013 model üç lüks araç toplam 2 milyon 101 bin TL'ye satıldı.

50 DAKİKA SÜRDÜ

Genel Sekreter Yardımcısı ve İhale Komisyonu Başkanı Baki Kerimoğlu başkanlığında 50 dakika süren ve canlı yayınlanan ihalede 2013 model araç için ayrı ayrı teklifler alındı. Yapılan “3 Adet Arazi Tipi Aracın Satış İşi” başlıklı ihalenin detayları şöyle:

* 530 bin TL muhammen bedelle satışa çıkarılan 06 .. 5… plakalı arazi aracı için 5 teklif yapıldı, araç 651 bin TL'ye satıldı.

* 525 bin TL muhammen bedelle satışa çıkarılan 06 .. 5… plakalı arazi aracı için 5 teklif yapıldı, araç 655 bin TL'ye satıldı.

* 590 bin TL muhammen bedelle satışa çıkarılan 06 .. 5… plakalı arazi aracı için 7 teklif yapıldı, araç 795 bin TL'ye satıldı.