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Melih Gökçek’in lüks araçları satıldı

2017'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın isteğiyle istifa eden ve kendisine bir daha aktif görev verilmeyen eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'le ilgili bomba gelişme... Gökçek'in Haziran 2019'a kadar haksız yere kullandığı, CHP'li yeni Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş tarafından altından alınan iki lüks arazi aracı satıldı.

Zeynep GÜRCANLI
16:41 -
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Melih Gökçek’in lüks araçları satıldı

Ankara Büyükşehir Belediyesi, ikisi eski başkan Melih Gökçek'ten geri alınan üç lüks araç için ikinci kez ihaleye çıktı. Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından canlı yayında gerçekleştirilen ihale açık artırma yönetimiyle yapıldı. 2013 model üç lüks araç toplam 2 milyon 101 bin TL'ye satıldı.


Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın israfla mücadele genelgesi kapsamında birçok binek aracı satışa çıkarıldı. (FOTO: SÖZCÜ)

50 DAKİKA SÜRDÜ

Genel Sekreter Yardımcısı ve İhale Komisyonu Başkanı Baki Kerimoğlu başkanlığında 50 dakika süren ve canlı yayınlanan ihalede 2013 model araç için ayrı ayrı teklifler alındı. Yapılan “3 Adet Arazi Tipi Aracın Satış İşi” başlıklı ihalenin detayları şöyle:

* 530 bin TL muhammen bedelle satışa çıkarılan 06 .. 5… plakalı arazi aracı için 5 teklif yapıldı, araç 651 bin TL'ye satıldı.
* 525 bin TL muhammen bedelle satışa çıkarılan 06 .. 5… plakalı arazi aracı için 5 teklif yapıldı, araç 655 bin TL'ye satıldı.
* 590 bin TL muhammen bedelle satışa çıkarılan 06 .. 5… plakalı arazi aracı için 7 teklif yapıldı, araç 795 bin TL'ye satıldı.

Son güncelleme: 16:49 13.02.2020
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