Menemen’deki başkanvekili seçiminin yürütmesi durduruldu

Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy'un yolsuzluk operasyonu sonucu tutuklanarak açığa alınmasının ardından 1 Aralık 2020 günü başkan vekilliği için seçim yapılmıştı.

15 CHP'li, 10 AKP'li, 3 İYİ Partili, 2 MHP'li ve 1 bağımsız üyenin yer aldığı, toplam 31 üyeden oluşan belediye meclisinde sandık kurulmuştu. Millet İttifakı CHP'li üye Av. Deniz Karakurt'u, Cumhur İttifakı ise AKP'li üye Aydın Pehlivan'ı aday göstermişti. İlk iki turda 3'te 2'lik çoğunluk, üçüncü turdaki 15 – 15 oy eşitliği sonucu salt çoğunluk sağlanamayınca kura çekimi yapılmıştı. Kura çekimi sonucunda Menemen Belediyesi Başkanvekili CHP'li Deniz Karakurt olmuştu.

MAHKEME YÜRÜTMEYİ DURDURDU

Ancak AKP'liler İzmir 2. İdare Mahkemesi'ne başvurarak seçimin iptal edilmesini istemişti. AKP Adayı Aydın Pehlivan, yasa gereğince oylamanın açık ve şeffaf kutuda değil, kapalı torbada ve gizli yapılması şartının ihlal edildiğini gerekçe göstererek, seçimin kura kısmının yürütmesinin durdurulması istemiyle dava açmıştı.

Mahkeme Pehlivan'ın başvurusunu haklı görerek yürütmenin durdurulmasına hükmetti. Mahkeme kesin iptali kararı alırsa Menemen Belediye Başkanvekilliği seçiminin kuraya ilişkin kısmı yenilenecek. CHP İzmir İl Başkanlığı karara itiraz edeceklerini açıkladı.