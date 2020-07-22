Meral Akşener: İstanbul Sözleşmesi’nin yanındayız

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, kadın gazetecilerle zoom uygulaması üzerinden gerçekleştirdiği toplantıda İstanbul Sözleşmesiyle ilgili konuştu. İstanbul Sözleşmesinin yanında olduklarını söyleyen Akşener, “Genel Başkanlık şapkamla konuşmuyorum, İstanbul Sözleşmesi'nin yanında olduğumuzu net bir şekilde söyledik, olmaya devam edeceğiz” ifadesini kullandı. Kadınların yanında olacağını söyleyen Akşener şöyle konuştu:

* Başkanlık şapkamla konuşmuyorum biz kadınların bu İstanbul Sözleşmesi'yle ilgili kalmasına yönelik, ortadan kaldırılmamasıyla ilgili yapacağımız yaptığımız çalışmalar ve kamuoyuna mal etme konusunda son derece akılcı bir tavır belirlememiz gerekiyor.

* İstanbul Sözleşmesi'nin yanında olduğumuzu İYİ Parti olarak çok net ortaya koyduk biz ve bir grup konuşmamı tamamen kadınlara, şiddet gören kadınlara ayrımcılığa uğrayan kadınlara ve dolayısıyla bunu ortadan kaldıracağımız İstanbul Sözlemesi'ne ve uygulanmasına ayırdık.

* Hiç kadınlara hakaret eden en çirkin sözleri yazan çizen söyleyen insanlara bugüne kadar bir rol icabı bile bir takibat yapılmadığını senelerdir görüyoruz bu zihniyetin yeni baştan ortaya çıktığını görmek mümkün.

“BU BİR ZİHNİYET MESELESİ”

“Aslında bu bir zihniyet meselesi bu zihniyetle mücadele edilmesi gerekiyor ama bu zihniyetle mücadele etmek maliyetleri olan bir alan” diyen Akşener, şöyle devam etti:

* Ben de bunu saygıyla karşılıyorum çünkü siyasetçiye düşüyor daha önde olmak. Adli makamlara gitmiş konularla ilgili herhangi bir söz söylemiyoruz. Rahmetli Pınar için ortalık ayağa kalktı, bu çocuk ve ailesinin ortada kalmaması gerekiyordu, yapıldı.

* Öldürülmüş bir kız çocuğu var, giyimi nasıldı, kendisi nasıldı, güzel mi çirkin mi sorularının sorulduğunu görüyorum, bu çok iğrenç. Diğer konu yargıda. Bizlere düşen orada haksızlığa uğrayan kadınların işlerinin yargıda işlerinin doğru yürütülmesidir.

“AYASOFYA'YA DAVET EDİLDİM”

Korumasında corona virüsü çıkmasının ardından evde karantina sürecinde olduğunu söyleyen Akşener, Ayasofya'nın açılışına katılımı için doktordan cevap beklediğini söyleyerek şöyle konuştu:

* Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş aradı, teşekkür ettim, ve kendisine içinde bulunduğum durumu söyledim durum şu ben de bir şey yok tek koruma polisi dışında da kimsede bir şey yok ama Bilim Kurulu Kararları ışığında karantinada olduğumu söyledim.

* Doktorlara soracağız verecekleri karara göre bilgilendireceğim dedim. Anladığım kadarıyla (davete) uymamız mümkün olmayacak gibi görünüyor. Arkadaşlarım Orhan Çakırlar ile Yavuz Ağıralioğlu'nu görevlendireceğiz, Cuma namazını kılacaklar. Bunları kelime kelime anlatıyorum çünkü karşımızdakiler yalan makinesine dönmüş.

“1946'NIN YÖNETİM ANLAYIŞINA GERİ DÖNDÜK”

AKP'nin hazırladığı sosyal medya düzenlemesi yorumlayan Meral Akşener, sözlerini şöyle sürdürdü:

* Meclis'ten geçirebilirler, çoğunlukları var. İYİ Partili milletvekilleri içtüzüğün imkan verdiği ölçüde sonuna kadar direnecek. Bugün Meclis'ten geçebilir, ancak hayatın akışını değiştirmek çok zor, bütün gençlerin, AKP gençlerin de var olduğu bir yer, sosyal medya. 1946'nın yönetim anlayışına geri döndük, bu hayatın ve tarihin akışı ile zıtlaşmaktır.

* Bugüne kadar kimsenin başarılı olduğunu tarih göstermedi. Siyasetçi taleplere göre kendini şekillendirir, bu talepler hürriyet, demokrasi, adalet, hukukun üstünlüğüdür. Bunları görmeyip tam tersi otoriter bir alana evrilirseniz bu sürdürülebilir olmaz.

* Sonunda o sandıktan çıkmak zorundasınız. Kanunlar geçer, ama iktidar değişir, o kanunlar bir günde ortadan kaldırılır. İYİ Parti olarak kamuoyu oluşturacak biçimde davranacağız.

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