Mert Çiller kimdir? Eşi Zeynep Çiller kimdir?

Eşi Zeynep Çiller uyguladığı şiddet iddialarının ardından Mert Çiller gündeme geldi. Tansu Çiller’in oğlu olan Mer Çiller’in hayatı merak konusu oldu. İşte merak edilenler…

MERT ÇİLLER KİMDİR?

Mert Çiller, eski Türkiye başbakanı Tansu Çiller’in oğludur. Mert Çiller’in bir de Berk Çiller adında erkek kardeşi var. Mert Çiller’in annesinin adı Tansu Çiller ve babasının adı ise Özer Uçuran Çiller.

Mert Çiller kardeşi Berk Çiller ile gayrimenkul ve enerji sektöründe yer alıyor. Geçtiğimiz yıllarda ikili kardeş Suoz Enerji Grup şirketini kurmuşlardı.

ZEYNEP ÇİLLER KİMDİR?

Zeynep Çiller, Mert Çiller ile 16 Kasım 2009 tarihinde evlendi. Zeynep Çiller ve Mert Çiller’in 2 çocuğu bulunuyor. Çiftin 10 ve 5 yaşlarında olmak üzere bir kız ve oğlu var.