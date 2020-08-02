Meteoroloji il il açıkladı! Bugün öğleden sonraya dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve iç kesimleri ile Akdeniz'in parçalı ve yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Akdeniz'in iç kesimleri ve Toroslar mevkii ile Edirne, Sinop ve Yozgat çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların Trabzon'un doğusu ile Rize ve Artvin çevrelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (21-75 Kg/m2) olması bekleniyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, Ege ve Akdeniz kıyılarında mevsim normallerinin biraz üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

YAĞIŞ UYARISI

MGM verilerine göre bugün öğle saatlerinden sonra Iğdır, Ağrı, Erzurum, Kars, Ardahan, Bayburt, Gümüşhane, Artvin, Rize, Trabzon, Giresun, Ordu, Amasya, Tokat, Yozgat ve Çorum’da sağanak yağış bekleniyor.