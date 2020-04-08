Meteoroloji uyardı: Kuzeyde fırtına, güneyde yağmur!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 8 Nisan hava durumu raporu yayınlandı. Yapılan son tahminlere göre, ülkemizin güney, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Akdeniz, İç Anadolu’nun güneyi, Güneydoğu Anadolu, Muğla, Denizli, Afyonkarahisar, Malatya, Elazığ ve Şırnak çevrelerinin sağanak yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR VE FIRTINAYA DİKKAT!

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın, Marmara ve Kuzey Ege’de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) ve zaman zaman fırtına (50-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

Bazı illerde günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu 16

İstanbul: Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu 11

İzmir: Parçalı bulutlu 18

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 21

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, hafif sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 19

Samsun: Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu 13

Trabzon: Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu 12

Erzurum: Parçalı bulutlu 12

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra sağanak yağışlı 20

GÖKÇEADA’YA TÜM SEFERLER İPTAL!

Bu arada Çanakkale’nin Gökçeada ilçesinde yarın yapılacak olan tüm feribot seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi. (İHA)