Meteoroloji’den İstanbul için sarı alarm! Bugüne dikkat…

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin batı ve iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun batısı ve Batı Karadeniz ile Aksaray, Kırşehir ve Çorum çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Muğla, Antalya ve Tekirdağ çevreleri ile İstanbul’un batı, Isparta’nın güney, Burdur’un doğu ilçelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (30-75 kg/m2) olması bekleniyor.

Yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıkların, batı kesimlerde 2-5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

İSTANBUL VE TEKİRDAĞ İÇİN SARI ALARM

Meteoroloji'nin MeteoUyarı sistemine göre bugün için İstanbul, Tekirdağ, Muğla ve Antalya için sarı uyarı, Isparta ve Burdur için ise turuncu alarm verildi. MGM alarm verilen illere gökgürültülü sağanak yağış uyarısı yaptı.

Meteoroloji yağışların; Muğla ve Antalya çevreleri ile Isparta’nın güney, Burdur’un doğu ilçelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (30-75 kg/m2) olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı ve hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması için uyardı

TURUNCU VE SARI UYARI NE ANLAMA GELİYOR?

Meteoroloji, sarı uyarı için “Hava durumu potansiyel tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır” turuncu uyarı için ise “Hava durumu tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise sıklıkla görülmemektedir. Hasar ve kayıpların oluşması muhtemeldir. Çok tedbirli olmalı, güncel meteorolojik koşullar ve tahminler takip edilmelidir” açıklaması yapmıştı.

YURTTA HAVA DURUMU

MARMARA

Bölge genelinin parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların ilk saatlerde Tekirdağ ile İstanbul’un Avrupa yakasında yerel kuvvetli olması bekleniyor.

BURSA °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, ilk saatlerde avrupa yakasında kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

Bölge genelinin parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Muğla çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

İZMİR °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

AKDENİZ

Bölge genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Antalya il genelinde kuvvetli (30-60 kg/m2), Antalya’nın doğusunun iç kesimleri (Serik, Manavgat, İbradı) ile Isparta’nın güney (Sütçüler) ve Burdur’un doğu (Bucak) ilçelerinde yer yer çok kuvvetli (51-75 kg/m2) olması bekleniyor.

ADANA °C, 28°C

Parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; il genelinde kuvvetli (30-60 kg/m2), doğusunun iç kesimlerinde (Serik, Manavgat, İbradı) yer yer çok kuvvetli (51-75 kg/m2) olması bekleniyor.

HATAY °C, 27°C

Parçalı bulutlu

ISPARTA °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; güney (Sütçüler) kesimlerinde yer yer çok kuvvetli (51-75 kg/m2) olması bekleniyor.

İÇ ANADOLU

Parçalı, zamanla çok bulutlu, bölgenin batı kesimleri ile Aksaray ve Kırşehir çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 20°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA °C, 22°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Bölge genelinin parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 22°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, batısının yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Çorum çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürülütlü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 26°C

Parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu

RİZE °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 24°C

Parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu

TRABZON °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 27°C

Az bulutlu

GAZİANTEP °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu