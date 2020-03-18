Meteoroloji’den kar yağışı uyarısı!

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın çok bulutlu, Van merkez ve ilçelerinde aralıklı yağmur, karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı; Bitlis, Muş ve Hakkari’de de yoğun kar yağışı beklendiği belirtildi.

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgâr genellikle doğulu, akşam saatlerinde güneyli yönünden orta kuvvette, yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

İl merkezleri için beklenen en yüksek sıcaklıkların Van 8, Muş 2, Bitlis 3 ve Hakkâri'de 5 derece olması bekleniyor.

İL İL HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

Bölge genelinde kar erimesi ve yüksek kesimlerinin dik eğime sahip ve yüksek kar örtüsü olan yerlerde çığ tehlikesi bulunduğundan yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların ve yetkililerin dikkatli ve tedbirli olması gerektiği uyarısında bulunuldu.

Van’ın güneyi, Bitlis, Muş ve Hakkâri çevrelerinde beklenen kuvvetli yağış nedeniyle meydana gelebilecek sel ve su baskınları gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Rüzgarın doğulu ve güneyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (ulaşımda aksamalar, ağaç devrilmesi, çatı uçması vb.) tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir. (İHA)