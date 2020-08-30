MHP’de olaylı kongre! İlçe başkan adayı isyan etti: Demokrasi nerede?

MHP Konya Beyşehir İlçe Başkanlığı’nın dün düzenlenen ilçe kongresi gergin anlara sahne oldu. Mevcut MHP Beyşehir ilçe Başkanı Nazım Parla'ya karşı aday olan İsmail Soydan'ın adaylığı MHP Genel Merkezi'nin tek adayla kongreye gidilmesi talimatının ardından kabul edilmedi.

“DEMOKRASİ NERDE?”

Kongrede Divan Başkanlığı yapan MHP Konya Milletvekili Esin Kara'nın “Genel Başkanımızın talimatına göre tek adayla seçim yapılacak. Parti tüzüğüne göre disipline sevk edildiniz” sözlerine kızan Soydan, ‘Demokrasi nerede' diyerek sitem etti.

Yaşanan gergin anların ardından kongrenin yapıldığı salondan delegeler ile birlikte dışarıya çıkartılan Soydan, adaylığının kabul edilmemesine burada da isyan etti.

“BASKI ALTINDA BİR KONGRE YAPILDI”

Konuya ilişkin Sözcü'ye açıklamalarda bulunan Soydan şu ifadeleri kullandı:

*28 yıldır MHP'de Ülkü Ocakları'nda yetişmiş birisiyim. Beyşehir'de MHP'yi bitirdiler. Tek aday olacaksa neden kongre yapıldı. Demokrasi bunun neresinde?

*Davamızın ana temellerinden biri olan demokrasi ve ülküdaşlıktan uzak sözde seçim adı altında il yönetiminin başını çektiği baskı sistemi uygulanmıştır. Yasal olmayan demokrasiden uzak, delegenin söz hakkının hiçe sayıldığı baskı altında bir kongre yapıldı.