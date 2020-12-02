MHP’li belediyeden Kılıçdaroğlu’nun muhtarla buluşmasına engel

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yarın Kayseri'de muhtarla gerçekleştireceği toplantısı öncesi dikkat çeken bir olay yaşandı. MHP’li Pınarbaşı Belediyesi'nin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun muhtarlarla buluşacağını açıkladığı saate toplantı koyduğu ortaya çıktı.
“KATILIM SAĞLAMAYAN MUHTARLARIN TALEPLERİ DİKKATE ALINMAYACAK”
Toplantıyı kısa mesajla muhtarlara duyuran Pınarbaşı Belediyesi, “Belediye Başkanımız Memduh Uzunluoğlu katılımları ile O2 Aralık 2020 Çarşamba saat: 10:30'da mahalle muhtarlarımızla istişare toplantısı yapacaktır. Katılım sağlamayan muhtarlarımızın 2021 talepleri dikkate alınmayacaktır” ifadelerine yer verdi.
TEPKİLERİN ARDINDAN TOPLANTI İPTAL EDİLDİ
Yaşanan gelişmelerin ardından CHP'lilerin duruma tepki göstermesi üzerine Uzunluoğlu'nun muhtarlara yeni bir mesaj göndererek muhtarlarla gerçekleştireceği toplantıyı iptal ettiği öğrenildi.