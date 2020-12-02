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MHP’li belediyeden Kılıçdaroğlu’nun muhtarla buluşmasına engel

Kayseri’de Pınarbaşı ilçesinin MHP’li Belediye Başkanı Memduh Uzunluoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Kayseri’de muhtarlarla buluşacağı saate toplantı ayarladığı ortaya çıktı. Toplantıyı kısa mesajla muhtarlara duyuran Belediye, toplantıya gelmeyen muhtarların 2021 yılı taleplerinin dikkate alınmayacağını da belirtti.

Müslüm EVCİ
Güncellenme: 08:21, 02/12/2020
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MHP’li belediyeden Kılıçdaroğlu’nun muhtarla buluşmasına engel

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yarın Kayseri'de muhtarla gerçekleştireceği toplantısı öncesi dikkat çeken bir olay yaşandı. MHP’li Pınarbaşı Belediyesi'nin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun muhtarlarla buluşacağını açıkladığı saate toplantı koyduğu ortaya çıktı.

“KATILIM SAĞLAMAYAN MUHTARLARIN TALEPLERİ DİKKATE ALINMAYACAK”

Toplantıyı kısa mesajla muhtarlara duyuran Pınarbaşı Belediyesi, “Belediye Başkanımız Memduh Uzunluoğlu katılımları ile O2 Aralık 2020 Çarşamba saat: 10:30'da mahalle muhtarlarımızla istişare toplantısı yapacaktır. Katılım sağlamayan muhtarlarımızın 2021 talepleri dikkate alınmayacaktır” ifadelerine yer verdi.

TEPKİLERİN ARDINDAN TOPLANTI İPTAL EDİLDİ

Yaşanan gelişmelerin ardından CHP'lilerin duruma tepki göstermesi üzerine Uzunluoğlu'nun muhtarlara yeni bir mesaj göndererek muhtarlarla gerçekleştireceği toplantıyı iptal ettiği öğrenildi.

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Yayınlanma Tarihi:08:17,
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