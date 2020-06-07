MHP’li Enginyurt’tan Aleyna Çakır tepkisi: Soylu ve Gül ne yapıyor?

Ankara’da intihar ettiği ileri sürülen 21 yaşındaki Aleyna Çakır’ın (Sema Esen), erkek arkadaşı Ümit Uygun tarafından bayılana kadar dövüldüğü videonun ortaya çıkmasının yankıları sürüyor.

MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, şüpheli Ümit Uygun’un halen tutuklanmamasına tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Enginyurt, “Bir şizofren gencecik bir kıza, şerefsizce zulüm yapıyor ve bunu sosyal medyadan yayınlıyorsa, bu ruh hastası gözaltına dahi alınmıyorsa @suleymansoylu ve @abdulhamitgul ne yapıyor diye sorulur. Şizofren tutuklansın” dedi.

“KATİLİN PARTİSİNİ Mİ SORACAĞIZ?”

Enginyurt, Ümit Uygun’un sosyal medya hesaplarından MHP İlçe Başkanlığı’nda çekilmiş fotoğraflarının paylaşılarak algı oluşturulmasına da tepki gösterdi. Enginyurt, “Şerefsiz katilin biri #aleynacakır kızımıza vahşet uygulamış. MHP ilçe binasında fotoğraf çektirmiş. CHP, cinnet halinde saldırıyor? Aleyna’yı ölüme götüren köpeği mi konuşacağız? Nerede fotoğraf çektirdiğini mi? Bundan sonra katillerin partisini mi soralım. Katilin partisi olmaz” dedi.

SAVCILIK VİDEOYLA İLGİLİ AÇIKLAMA YAPTI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da Aleyna Çakır’ın (Sema Esen), erkek arkadaşı Ümit Uygun tarafından bayılana kadar dövüldüğü videoyla ilgili açıklama yaptı:

* Sosyal medyada yer alan görüntülerdeki olayın, ölüm vakasından önce 17 Nisan 2020 tarihinde vuku bulduğu ve konu hakkında kolluk tarafından önleyici tedbir kararı alındığı anlaşılmıştır. Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından da bu eylem hakkında soruşturma yapılmış, şikayetçi S.E.'nin şikayetinden vazgeçmesine rağmen şüpheli hakkında İddianame düzenlenmek suretiyle kamu davası açılmıştır.

* Müteveffanın ölümü hakkındaki soruşturma ise devam etmektedir. Kadına yönelik şiddet eylemleri Cumhuriyet Başsavcılığımızca özenle soruşturulmakta olup, soruşturmanın gizliliğine de dikkat edilerek toplanan tüm deliller incelenmektedir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.