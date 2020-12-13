Milletin parasıyla bedelli askerlik yapan üç vekil hakkında flaş gelişme

24 Haziran 2018 seçimlerinde milletvekili seçildikten sonra bedelli askerlik uygulamasından yararlanan AKP Konya Milletvekili Selman Özboyacı, AKP Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş ve AKP Gaziantep Milletvekili Müslüm Yüksel'in, bedelli askerlik süresince yasal düzenlemelere aykırı olarak hem vekil maaşı aldıklarını hem de sigorta primlerini TBMM'ye ödettikleri ortaya çıkmıştı.

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, TBMM Başkanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) ayrı ayrı dilekçelerle başvurarak kamu zararının söz konusu AKP'li vekillerden tahsil edilmesini talep etti.

MAAŞLAR TAHSİL EDİLSİN

Tanal, Meclis Başkanlığı'na verdiği dilekçesinde, bedelli askerliğe yönelik Askerlik Kanunu'nun geçici 55'inci maddesini ve Devlet Memurları Kanunu'nun 108. maddesini hatırlatırken, TBMM Başkanlığı'nca adı geçen Milletvekillerine bedelli askerlik hizmetini ifa ettikleri süreçte çalışmaya devam ediyormuş gibi aylık ücretlerinin ödendiğini ve sigorta primlerinin yatırıldığını aktardı.

Üç vekile yapılan ödeme ile sebepsiz olarak zenginleşmelerinin sağlandığına atıf yapan Tanal, “Bedelli askerlik uygulamasından faydalanılan tarihler belirlenerek, bu tarihlerde adı geçen milletvekillerine yapılan harcamaların, ödemelerin tespit edilerek, ödeme yapılan tarihten itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte tahsil edilmesi” istendi.

VEKİLLİKLERİ DÜŞÜRÜLSÜN

Tanal dilekçesinde ayrıca, Anayasa'ya göre milletvekilliği ile bağdaşmayan iş yapmalarından dolayı Özboyacı, Büyükgümüş ve Yüksel'in milletvekilliklerinin düşürülmesinin hukuka ve hakkaniyete uygun olacağını kaydetti. CHP'li Tanal, SGK'ya gönderdiği dilekçede ise ‘aylıksız veya ücretsiz izinli sayılması' gereken bedelli askerlik döneminin emeklilik için geçerli süreden sayılmamasını istedi.

BABANIN DEĞİL, DEVLETİN PARASI

Üç vekille ilgili tartışma Meclis Başkanlığı bütçe görüşmesinde ortaya çıktı. CHP'li Tanal'ın sözleri üzerine AKP Grup Başkanvekili Mehmet Muş, 3 milletvekilinin bir aya denk gelen 25 bin lirayı Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı'na bağışladığını savundu. Tanal ise usulsüz şekilde alınan maaş ve sigorta primi bedellerinin iade edilmesi gerektiğini vurgulayarak, “Bu, senin babanın parası değil, devletin parası. İstediğin yere bağışlayamazsın” demişti.