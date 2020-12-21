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Milletvekilliği düşürülen HDP’li Leyla Güven’e 22 yıl hapis cezası

Milletvekilliği düşürülen HDP'li Leyla Güven, Diyarbakır'da yargılandığı davada 22 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Güven hakkında ayrıca tutuklanma kararı da verildi.

Güncellenme: 12:50, 21/12/2020
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Milletvekilliği düşürülen HDP’li Leyla Güven’e 22 yıl hapis cezası

Haziran ayı başında tutuklanarak cezaevine gönderilen daha sonra tahliye edilen HDP’li eski milletvekili Leyla Güven hakkında 22 yıl 3 ay hapis cezası ve tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı.

Güven bu yıl hakkında verilen hapis cezasının kesinleşmesi ve milletvekilliğinin düşürülmesi ardından Haziran ayı başında tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Güven bir kaç gün sonra ise 2018’de başka bir dosyada 55 gün tutuklu kaldığını tespit ederek, koşullu salıverilmişti.

Güven’e bugün ise Diyarbakır’da yargılandığı davada hakkında PKK ve KCK ile bağlantılı terör örgütü üyeliğinden ve iki ayrı propagandadan toplam 22 yıl 3 ay hapis cezası verildi ve tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı.

Diyarbakır HDP
Yayınlanma Tarihi:12:09,