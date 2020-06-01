Milli Piyango’dan Süper Sayısal oyunları hakkında duyuru! Süper On Numara ne zaman çekilecek?

Milli Piyango İdaresi (MPİ) bugün yayımladığı duyuruda Süper Sayısal oyunlarının detaylarını paylaştı. İnternet üzerinden oynanabilecek olan Süper Sayısal oyunları (Süper On Numara, Süper Şans Topu, Süper Sayısal Loto ve Para Loto) bu akşam başlayacak. Pazartesi günleri yapılan On Numara çekilişi ise her gün Süper On Numara ve Sayısal On Numara olarak günde iki kez düzenlenecek. İşte MPİ’den yapılan açıklamalar…

SÜPER SAYISAL OYUNLARIN BAŞLAMASIYLA İLGİLİ DUYURU!

MİLLİ PİYANGO İDARESİNDEN DUYURULUR!….

İdaremizce Sanal Bayilerimizin teknik alt yapıları üzerinden internet aracılığıyla Süper Sayısal Oyunların (Süper On Numara, Süper Şans Topu, Süper Sayısal Loto ve Para Loto) oynatılmasına 01.06.2020 tarihinde saat 00:00 itibariyle başlanılacaktır. Sayısal Oyunlar için belirlenen oyun kuralları ve kolon ücretleri Süper Sayısal Oyunlar için de geçerli olmakla birlikte her iki oyun grubu için iki ayrı ikramiye havuzu oluşturulacaktır. Ayrıca, Sayısal Oyunlar için yapılacak çekiliş sonuçları (On Numara oyunu hariç olmak üzere) aynı zamanda Süper Sayısal Oyunlar için de geçerli olacaktır.

SÜPER ON NUMARA VE SAYISAL ON NUMARA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

Ancak, Süper On Numara oyunu için İdaremizce her gün saat 20:15’de ayrı bir çekiliş yapılacaktır. Bu nedenle, Pazartesi günleri Süper On Numara Oyunu için saat 20: 15, Sayısal On Numara oyunu için de Saat: 21:15’de ayrı ayrı çekiliş gerçekleştirilecektir. Çekilişler İdaremiz Kızılay Binasında halka açık olarak ve noter huzurunda gerçekleştirilecek olup, ayrıca internet sitemizden canlı olarak ve akabinde de arşiv şeklinde yayınlanacaktır.