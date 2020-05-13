Mithat Sancar’dan çarpıcı açıklamalar

Eski HDP Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’in “İYİ Parti bize aracı gönderdi” şeklindeki açıklaması sonrası yeniden gündeme gelen muhalefet cephesindeki gelişmelere HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar’dan yanıt geldi.

Sözcü TV yayınında Nevşin Mengü’nün sorularını yanıtlayan Sancar, HDP-Millet İttifakı ve HDP-iktidar ilişkisi başta olmak üzere birçok konuda çarpıcı açıklamalarda bulundu.

İYİ Parti’yi AKP ile ilişki kurmak için HDP’yi “kullanmakla” suçlayan Sancar, olası bir erken seçimdeki olası ittifak senaryolarını da yorumladı.

Corona salgını sonrası ekonomideki gelişmeleri de değerlendiren Sancar, iktidara da önerilerde bulundu.