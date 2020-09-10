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Muğla’da aynı anda çıkan 4 yangın sabotaj soruşturması başlattı!

Muğla’nın Kavaklıdere ilçesine bağlı Çamlıbel Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda aynı anda 4 noktada birden başlayan orman yangınına müdahale edildi. Jandarma sabotaj ihtimaline karşı soruşturma başlattı.

Yaşar ANTER
17:06 -
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Muğla’da aynı anda çıkan 4 yangın sabotaj soruşturması başlattı!

Muğla'nın Kavaklıdere ilçesine bağlı Çamlıbel Mahallesi yakınlarında asırlık çam ağaçları ile ormanlık bölgede aynı anda 3'er kilometre ara ile çıkan 4 ayrı orman yangını sabotaj iddiasını güçlendirdi.

EKİPLER ZOR ANLAR YAŞADI

Orman yangınına 3 helikopter, 1 keşif uçağı, 18 arazöz, 2 dozer ve 6 su ikmal aracı ile 140'ın üzerinde orman işçisi müdahale ederken şiddetli rüzgarın sık sık yön değiştirmesi ile ekipler zor anlar yaşadı.

İlk belirlemelere göre sekiz hektarlık ormanlık alanın zarar gördüğü yangında sabotaj ihtimaline karşılık jandarma bölgede soruşturma başlattı. Bölgede şiddetli rüzgarın bulunduğu ve müdahalenin güçlükle yapılabildiği belirtildi.

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