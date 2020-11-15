Muğla’da farklı noktalarda aynı anda yangınlar

Muğla'nın Köyceğiz, Marmaris, Ula ve Milas ilçeleri dün geceyi saat 21.00'de çıkan sazlık alan yangınlarıyla kapatırken, günün ilk ışıklarında ise Menteşe ve Seydikemer ilçelerinde de kümes ve ev yangınları meydana geldi.

İLK OLARAK KÖYCEĞİZ'DE SAZLIK ALANLAR YANDI

Köyceğiz İtfaiyesi, saat 21.00’de Köyceğiz Gölü üzerindeki Delta Plajı arkasındaki Hamitköy Mahallesi’ndeki koruma altındaki sazlık alanlarda yangına müdahale etti. Yangın sabaha karşı söndürüldü. Yangının önceki yıllarda olduğu arazi kazanmak amacıyla çıkarıldığı düşünülüyor.

İKİNCİ SAZLIK YANGINI MARMARİS'TE

Gecenin ikinci sazlık yangın ihbarı Marmaris'in Turgut Mahallesi'nden geldi. Saat 21.15'de ihbarı alan Marmaris itfaiye Gurup Amirliği sahildeki yangına müdahale ederek yangını büyümeden söndürdü. Yangında 2 dönümlük alanın yandığı tahmin ediliyor.

ÜÇÜNCÜ YANGIN AKÇAPINAR KİTE SORF YANINDA

Saat 21.30'da Ula'nın Akçapınar Mahallesi, Kite Sörf yolu üzerindeki sazlık alanlarda yangın çıktı. Yangın rüzgarın da etkisiyle çevredeki okaliptüs ağaçlarına da geçti. İtfaiye ekipleri saatler süren çalışma sonunda yangını söndürmeyi başarırken 10 dönümlük alandaki sazlıklar ile okaliptüs ağaçlarının zarar gördüğü tespit edildi.

SON YANGIN MİLAS'TA

Gecenin son sazlık yangını ise 21.45'de Milas Akyol Mahallesi 120 Ada 48 parseldeki sazlık alanda meydana geldi. Milas İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürülen yangında 500 metrekarelik alandaki sazlıklar yanarak zarar gördü.

İtfaiye ekiplerince 4 ilçede de çıkan yangınların temizlik ateşi sonrasında çıktığı ihtimali üzerinde durulduğu açıklandı.

SABAHIN İLK IŞIKLARINDA İŞYERİ YANDI

Bugün saat 08 itibariyle Seydikemer ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Caddesi 30 numaralı iş yerinde 3'lü prizden çıktığı tahmin edilen yangına müdahale edildi. Seydikemer Cafe isimli işyerinde fırın, tost makinası ve mutfak dolabı zarar görürken yaralanan olmaması sevinç yarattı.

KÜMES YANDI

08.15'de Menteşe İtfaiye Grup Amirliği, Düğerek Mahallesi, Düzen Küme Evleri, 23/A'da kümes, odun, samra yangını ihbarı ile bölgeye hareket ederek yangına kısa sürede müdahale ederek söndürdü.