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Muğla’da kan donduran olay! Yaşlı kadına tecavüz etti sonra jandarmaya saldırdı

Muğla’nın Milas ilçesine bağlı Karakuyu Köyü’nde 83 yaşındaki bir kadına bıçak zoruyla tecavüz ettiği iddia edilen kişi jandarma tarafından yakalandı. Tecavüzcü gözaltına alınması sırasında jandarma ekibine taşla saldırarak bir askeri yaraladı, jandarma aracına hasar verdi.

Yaşar ANTER
19:30 -
Haberler Gündem
Muğla’da kan donduran olay! Yaşlı kadına tecavüz etti sonra jandarmaya saldırdı

Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Karakuyu köyünde yaşayan evli ve üç çocuk 7 torun sahibi 83 yaşındaki H.G. evinin bahçesinde cinsel saldırıya uğradı.

İddiaya göre, aynı köyde ikamet eden A.G. (30) isimli şahsın elinde bıçak ile gelerek H.G.'nin boğazını kesme tehdidi ile tecavüz ettiği ve H.G.’nin bağırmaları sonrası gelen komşularını görünce A.G.’nin olay yerinden kaçtığı belirtildi.

JANDARMALARA SALDIRDI

Olaydan sonra köylülerin çağırdığı jandarma ekipleri A.G.’yi buldukları çiftlik evinde taşlı sopalı saldırıya uğradı. A.G.’nin bir jandarma erini yaraladığı ve jandarma minibüsüne de zarar verdiği belirtildi. Köy Muhtarı Rüstem İnce ile köylüler, A.G.’nin yakalanması için jandarmaya yardım etti.

Jandarma ekipleri A.G.’yi yakalayarak gözaltına aldı ve Milas İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürdü. Tecavüze uğrayan H.G. ise ambulans ile Milas 75. Yıl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarmanın olayla ilgili soruşturmasının sürdüğü öğrenilirken A.G.’nin ifadesinin alınmasından sonra adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

“KÖY HALKI OLARAK ŞOK İÇERİSİNDEYİZ”

Karakuyu Köyü Muhtarı Rüstem İnce Sözcü'ye yaptığı açıklamada ”Köy halkı olarak şok içerisindeyiz. Bu genç uzun zamandır işsiz ve psikolojisi bozuktu. Kimse ile iyi geçinmezdi, yalnız yaşıyordu ama yaşlı bir kadına böyle bir şey yapabileceğini tahmin edemedik. O anda çıldırmış gibiydi önüne kim geldiyse saldırdı, jandarmada dahil. Belki bir ilaç veya uyuşturucu gibi bir şey almış olabilir” diye konuştu.

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Son güncelleme: 19:32 06.09.2020
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