Muhalefetten çıkan sürpriz bir yıldız

Financial Times, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın salgından etkilenen dar gelirli aileler için ‘İyilik bulaşıcıdır' sloganıyla başlattığı kampanyayı anlatan bir yazı yayınladı.

‘Muhalif belediye başkanları iyilik kampanyalarıyla Erdoğan'ı gölgede bıraktı' başlığıyla yayımlanan yazıda Yavaş için ‘Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın baş ağrısı' ifadesi kullanıldı ve ilk seçimde Erdoğan'a rakip olabileceği vurgulandı.

Makale, geçen seneki yerel seçimlerde büyükşehirleri CHP'nin kazanmasını ‘siyasi bir deprem' olarak tanımlandı. Yazıda Metropoll'ün anketine göre salgın döneminde Yavaş ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yükselişte olduğu belirtildi.

Yavaş'ın muhalefet tarafından çıkan sürpriz bir yıldız olduğu belirtilen yazıda, Ankara halkının yüzde 65'inin ve AKP seçmenlerinin yarısının Mansur Yavaş'ın salgındaki performansını başarılı bulduğu belirtildi. Korona salgını sırasında CHP'li belediyelerin topladığı bağışların yasal olmadığı gerekçesiyle durdurulduğu hatırlatıldı ve Yavaş'ın, Erdoğan'ın sağladığı hizmet ve refah desteğine rakip olabileceğini göstermenin yollarını aradığı da vurgulandı.

ENGEL OLAMADILAR

Financial Times'taki makalede, Yavaş'ın başlattığı kampanyayla 28 milyon lira toplandığını ve belediye başkanlığı koltuğuna oturduğundan beri yasakların kendisine engel olmadığı belirtildi.

Söz konusu haberde belediye yönetiminin büyük borçla devralındığı, Erdoğan'ın partisinin kontrolünde olan belediye meclisinin tekliflere engel olduğu ve hükümet yanlısı medyanın yolsuzluk suçlamalarıyla olumsuz bir algı yaratılmaya çalışıldığı da kaydedildi. Yazıda ayrıca Yavaş'ın, Erdoğan'la sık sık tartışan İmamoğlu'nun aksine dikkat çekmemeyi tercih ettiği, başkanın bu başarısının bir gün ulusal seçimlerde Cumhurbaşkanı'nın karşısına çıkabileceği ifade edildi.