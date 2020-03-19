Muharrem İnce: Bu paket pansuman bile olmamıştır

Çankaya Köşkü'nde yapılan toplantının ardından açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan 21 maddelik ekonomik tedbir paketini açıkladı. 65 yaş üstü vatandaşlara maske ve kolonya dağıtılacağını anlatan Erdoğan, corona virüsünden etkilenen şirketlere yönelik 100 milyarlık destek paketini açıkladı.

Paketi eleştiren CHP’li Muharrem İnce, Twitter hesabından yapılan açıklamada “Olağanüstü dönemler, olağan tedbirlerle atlatılamaz” dedi.

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İşte Muharrem İnce’nin o açıklaması:

* Günlerdir halkın karşısına çıkmayan Erdoğan, halktan kopunca sıkıntıları görmüyor, hissetmiyor ve krizi doğru teşhis edemiyor. Doğru teşhis olmayınca tedavi olmaz. Bu paket maalesef pansuman bile olmamıştır.

Bu kriz;

– Pandemi krizi

– Arz krizi

– Talep krizi

– İş gücü piyasası krizi

– Borsa krizi

– Petrol krizi

– Döviz piyasaları krizi

– Bütün ülkelerin krizi



‘OLAĞANÜSTÜ DÖNEMLER, OLAĞAN TEDBİRLERLE ATLATILAMAZ’

* Bu çok farklı. Daha önce karşılaşmadığımız birçok sistemi aynı anda olumsuz etkileyen bir kriz. Olağanüstü bir dönemden geçiyoruz. Olağanüstü dönemler, olağan tedbirlerle atlatılamaz.

* Maalesef paket vergi ve kredi ertelemeleriyle sınırlı kalmıştır. Ancak verilen vergi teşvikleri işten atılan vatandaşımızın cebine nasıl girecek belli değildir. Bu haliyle talebin canlanması mümkün değilken arzın çökmesi kesindir. Bu haliyle binlerce işletmemiz batacak, binlerce insanımız işsiz kalacaktır.

* Öncelikle işletmelerin ay sonunda ödeyecekleri kira, elektrik, su, doğalgaz ve maaş ödemelerine destek verilmeli ve onları ayakta tutmak gerekir.

* Faaliyetleri durdurulan işletmelerde çalışanların ücretlerinin açılana kadar Ücret Garanti Fonu’ndan ödenmesi zorunludur.

* İşini kaybeden ve İşKur’a kaydı yapılan kişilerin banka kredi ödemelerinin 6 ay faizsiz ertelenmesi elzemdir.

* E-haciz işlemlerinin 3 ay durdurulması, AVM’lerde kira ödemelerinin 3 ay ertelenmesi, konkordatoda 3 aylık ek süre verilmesi arz krizini hafifletir.

* Talep krizini bertaraf etmek için insanların sokağa çıkmadan da harcama yapabilmelerini sağlayacak, e-ticarette kullanılabilecek harcama çekleri verilmeli.

* Son olarak çek ödemelerine yönelik idari ve hukuki işlem en az 1 ay ötelenmelidir. Piyasanın yüzde 80’i çekle dönüyor. Ekonominin çarkları başka türlü dönemez.