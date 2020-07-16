Muhtarlık halk plajını ihaleyle kiraladı, vatandaşlar isyan etti!

Güneyli sahilinde halka açık olan plajın büyük bir bölümünün muhtarlık tarafından ihaleyle esnafa kiralanmasına bölge halkı isyan etti. Plajların ücretli hale getirilmesine itiraz etmek için bir imza kampanyası başlattıklarını belirten Filiz Yılmaz, imza dilekçesini Gelibolu Kaymakamlığı’na götürdüklerini ancak kaymakamdan “Ben orayı muhtara devrettim, o ilgileniyor. Zaten orada bu tür bir gelişmenin olması gerekliydi” yanıtını aldıklarını dile getirdi. Yılmaz, olayın detaylarını SÖZCÜ’ye anlattı.

“ŞU AN TAMAMEN PARSELLENMİŞ DURUMDA”

Halka açık olan yerlerin muhtar tarafından Güneyli köyünden birilerine kiralandığını öne süren Yılmaz, şöylem konuştu:

* 40 yıldır buradayız fakat şu an tamamen parsellenmiş şekilde. Kamelyalar kurulmuş, bariyerler çekilmiş yani bizim girecek hiçbir yerimiz yok.

* Ve girmeye kalktığımızda da ücret ödeme zorunluluğumuz var.

* Çocukların pusetlerini dahi geçirecek yer yok. “Çeker misiniz?” diye söylediğimiz zaman da, “Biz buraya ücret ödedik, istersek bariyer çekeriz. Sizden de ücret alırız, geçemezsiniz” şeklinde diklenmeler de oluyor.

“BAŞKAN ÖZACAR ENGEL OLAMADI”

* Şu an inanın sahilde oturmaya yer yok. Corona ne oldu, pandemi ne oldu? İnsanlar iç içe. Gelibolu Belediye Başkanı da çok uğraştı bu konuda ama engel olamadı.

* Haziranda belediye başkanı burayla ilgilendi, bütün şezlongları toplattırdı. Mustafa Özacar, “Şemsiyeler kalabilir, insanlar şemsiyelerden faydalansınlar ama şezlonglar kalkacak” dedi ve şezlonglar gitti.

* Fakat bu olay, ihale söz konusu olunca başkanın haberi bile olmamış aldığım duyumlara göre. Başkanın haberi olmadan kaymakam bu işi muhtara vermiş.