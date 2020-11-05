“Neden yolcumu alıyorsun” dediği halk otobüsü sürücüsünü böyle tokatladı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde özel halk otobüsü sürücüsü İ.D.’nin yolcu bırakmak için durduğu duraktaki yolcular otobüse binmek istedi.

Halk otobüsü sürücüsü İ.D. yolculara buradaki duraktan yolcu almasının yasak olduğunu söyleyerek araçtan inmelerini istedi. Yolcular yağmur nedeni ile ıslandıklarını söyleyerek otobüsten inmedi.

YOLUNU KESİP TOKATLADI

Daha sonra yola devam eden İ.D.'nin aracını otobüs terminaline yakın bir alanda durduran farklı bir kooperatifin yöneticisi olduğu iddia edilen A.D., otobüs sürücüsünden kendilerine ait duraktan aldığı yolcuların parasını vermesini istedi. A.D. ardından da İ.D. ve yanında bulunan bir vatandaşı darp etmeye başladı. İ.D. olayın ardından polis merkezine giderek şahıs hakkında şikayetçi oldu.

“BİZLERİ KANUN MU KORUYACAK YOKSA…”

Darp edilen halk otobüsü sürücüsünün bağlı bulunduğu Alikahya Otobüs ve Minibüsçüler Kooperatifi'nin başkanı İsmail Parlak görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşarak, “Buradan belediye yetkililerine ve emniyet yetkililerine sesleniyorum 5 Nolu Kooperatifin bu terörüne kim dur diyecek bizleri kanun mu koruyacak yoksa kendi emniyetimizi kendimiz mi sağlayacağız” dedi. (İHA)