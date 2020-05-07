Nikah başvurusu için gerekli belgeler neler? Nikah işlemleri nerede ve nasıl yapılır?

Yaz aylarının gelmesiyle ülkemizde yapılan düğün sayısı tavan yapmaktadır. Düğün öncesi nikahlarını yapmak isteyen çiftler ise, nikah için gerekli evrakların ne olduğunu merak ediyor. İşte nikah başvuruları hakkında bilinmesi gerekenler…

NİKAH İÇİN GEREKLİ BELGELER

– Çiftlerin Nüfus cüzdanı asılları ve fotokopisi

– Aile hekimliğinden sağlık raporu

– 5 adet son 6 ay içinde çekilmiş fotoğraf

– Çiftlerden biri 17 yaşının altındaysa, ailenin iznini gösteren belge

– Çiftlerinden biri 16 yaşının altındaysa, mahkeme tarafından alınan izin belgesi

Not: Artık birçok belediye d-Devlet sistemi ile entegre şekilde çalıştığı için nüfus kayıt örneği, evlilik beyannamesi gibi belgeler başvuru aşamasında çıkartılabiliyor.

NİKAH BAŞVURUSU NEREYE YAPILIR?

Nikah başvuruşu için çiftlerinden birinin ikametgahının bulunduğu belediye başvuru yapılması gerekiyor. Başvuruların da tek tek değil çift olarak yapılması, başvuru esnasında evlenecek çiftlerin ikisinin de hazır bulunması gerekiyor.

NİKAHLARA CORONA VİRÜSÜ TEDBİRLERİ

Corona virüsü pandemisi sebebiyle nikah kıyılırken bazı düzenlemeler getirildi. Birçok belediye, daha önce nikah töreni için gelen misafirleri kabul etmemeye başladı. İkinci bir genelgeye kadar nikahlarda sadece evlenecek çift ve iki şahitleri hazır bulundurulacak.