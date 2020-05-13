Nişantaşı’nda tarihi eser operasyonu!

Polis ekipleri, Nişantaşı’ndaki bir müzayede evinde çoğu Osmanlı ve Selçuklu dönemine ait yasa dışı edinilmiş tarihi eserler olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Adrese düzenlenen operasyonda müzayede evinin sahibi gözaltına alındı.

BAZI ESERLER MÜZELERDE BİLE YOK

Adreste yapılan aramalarda toplam 78 parçadan oluşan Osmanlı dönemine ait 170 cm uzunluğunda cam vitray, İznik ve Çanakkale seramik örnekleri, kilise ikon örnekleri, Selçuklu dönemine ait pişmiş toprak kase örnekleri, Safevi dönemine ait miğfer gibi tarihi eserler ele geçirildi.



Selçuklu dönemine ait pişmiş toprak kase örneklerinin 800 yıllık olduğu anlaşıldı. Toprak kaselerin, müzelerde bile bulunmadığı belirtildi.