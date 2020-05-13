Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Nişantaşı’nda tarihi eser operasyonu!

İstanbul Nişantaşı'nda bir müzayede evine operasyon düzenleyen polis ekipleri, Selçuklu, Osmanlı ve Safevi dönemlerine ait çok sayıda tarihi eser ele geçirdi. Selçuklu dönemine ait eserlerin bazılarının örnekleri müzelerde bile yok.

Habip ATAM
13:22 -
Haberler Gündem
Nişantaşı’nda tarihi eser operasyonu!

Polis ekipleri, Nişantaşı’ndaki bir müzayede evinde çoğu Osmanlı ve Selçuklu dönemine ait yasa dışı edinilmiş tarihi eserler olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Adrese düzenlenen operasyonda müzayede evinin sahibi gözaltına alındı.

(FOTO: SÖZCÜ)

BAZI ESERLER MÜZELERDE BİLE YOK

Adreste yapılan aramalarda toplam 78 parçadan oluşan Osmanlı dönemine ait 170 cm uzunluğunda cam vitray, İznik ve Çanakkale seramik örnekleri, kilise ikon örnekleri, Selçuklu dönemine ait pişmiş toprak kase örnekleri, Safevi dönemine ait miğfer gibi tarihi eserler ele geçirildi.

(FOTO: SÖZCÜ)

Selçuklu dönemine ait pişmiş toprak kase örneklerinin 800 yıllık olduğu anlaşıldı. Toprak kaselerin, müzelerde bile bulunmadığı belirtildi.

 

Çanakkale istanbul Nişantaşı operasyon Polis Sözcü
Son güncelleme: 13:47 13.05.2020
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more