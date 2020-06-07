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Normalleşme sürecinin başlamasının ardından plajlar doldu taştı

Türkiye’de ilk corona virüs vakasının görüldüğü günden bu yana geçen sürede; sokağa çıkma, seyahat yasakları, pandemi kısıtlamalarıyla yaşamak zorunda kalan binlerce kişi, normalleşme süreciyle birlikte Ege’nin ünlü turistik bölgelerine ve plajlarına akın etti. Kentlerin sokaklarında maske takma zorunluluğu olmasına karşın plajlarda maske takana pek rastlanmadı.

Latif SANSÜR
20:24 -
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Pandemi sürecindeki normalleşme adımlarıyla kısmi de olsa özgürlüklerine kavuşan vatandaşlar; hasret kaldıkları deniz, kum güneş üçlüsüne akın etti.

Havayolu trafiğinin henüz başlamamış olması nedeniyle, olanak bulanlar otomobilleriyle tatil yörelerine koştu. Çeşme, Kuşadası, Didim, Bodrum, Marmaris sahilleri  tatilcilerin akınına uğradı.

Yazlıklar tamamen dolarken, hafta sonu için kiralık villa veya apart bulanlar kendini şanslı saydı. Bulamayanlar ise günübirlik yol mesafesindeki sahillere gitti.

SOSYAL MESAFE, MASKE YOK

Hafta sonunda güneşli havanın tadını çıkarmak isteyenler Kuşadası plajlarını doldurdu. Sabah saatlerinde uygulanan sosyal mesafe kuralları, günün ilerleyen saatlerinde plajın dolmasıyla kenara bırakıldı.

Kentlerin sokaklarında maske takma zorunluluğu olmasına karşın plajlarda maske takana pek rastlanmadı.

EN ÇOK SEVİNENLER 18 YAŞ ALTI GENÇLER VE ÇOCUKLAR OLDU

Deniz, güneş ve kum üçlüsünün tadını en çok çocuklar çıkardı. Sokağa çıkma yasakları nedeniyle evlerinde kapalı kalan, sokağa çıkmaları yasak olan 18 yaş altı gençler ve çocuklar, aileleri ile birlikte denize girdi, top oynadı, kumlarda yuvarlandı.

Plajlarda görünmeyen  65 yaş üstü kesimin pandeminin kurallarına en çok uyan yaş grubu olduğu gözlendi.

Son güncelleme: 20:36 07.06.2020
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